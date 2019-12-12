12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Москва прощается с Юрием Лужков в храме Христа Спасителя

16:52 12.12.2019 Фото: pixabay.com
1

Лужков создавал основу для возвращения Крыма в Россию, заявил Мурадов. На церемонию прощание приедет президент России Владимир Путин.

Москва прощается с Юрием Лужков в храме Христа Спасителя
Лужков создавал основу для возвращения Крыма в Россию, заявил Мурадов

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков создавал основу для возвращения Крыма России, заявил заместитель председателя совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на прощании с Лужковым в Храме Христа Спасителя.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни во время плановой операции в Мюнхене. Многие отмечали вклад Лужкова в поддержку Черноморского флота и тогда еще украинского Крыма. По словам бывшего командующего ЧФ (1996-1998) адмирала Виктора Кравченко, Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы. Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера «Слава», который был переименован затем в «Москву».
«Хочу сегодня передать скорбь всего Крыма по поводу неожиданной, трагической кончины человека, который вложил свое сердце, вложил свою душу, передал свою духовную силу всем крымчанам, Крыму. Именно он поддерживал русский дух в Крыму, он создавал основу для возвращения Крыма на родину, в Россию. Мы ему вечно признательны за эти колоссальные труды», — сказал Мурадов.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
18:00 12-12-2019
Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
Как уменьшить раздражение при бритье?
17:38 12-12-2019
Как уменьшить раздражение при бритье?
Главные тренды новогоднего макияжа 2020
17:31 12-12-2019
Главные тренды новогоднего макияжа 2020
За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области 1
17:30 12-12-2019
За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области
Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
17:21 12-12-2019
Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
БердскПризнаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
17:15 12-12-2019
Признаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад
17:13 12-12-2019
Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад
Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
17:06 12-12-2019
Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
БердскСвистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска 1
17:00 12-12-2019
Свистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска
Самый опасный алкоголь для сердца - ядерный коктейль
16:57 12-12-2019
Самый опасный алкоголь для сердца - ядерный коктейль