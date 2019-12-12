Москва прощается с Юрием Лужков в храме Христа Спасителя

Лужков создавал основу для возвращения Крыма в Россию, заявил Мурадов

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков создавал основу для возвращения Крыма России, заявил заместитель председателя совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на прощании с Лужковым в Храме Христа Спасителя.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни во время плановой операции в Мюнхене. Многие отмечали вклад Лужкова в поддержку Черноморского флота и тогда еще украинского Крыма. По словам бывшего командующего ЧФ (1996-1998) адмирала Виктора Кравченко, Лужков не дал умереть Черноморскому флоту, поддержал людей и технику в тяжелые 90-е годы. Он напомнил, что с 1992 года при Лужкове на деньги москвичей были построены в Севастополе 3,5 тысячи квартир для военнослужащих ЧФ, начат ремонт флагмана флота, ракетного крейсера «Слава», который был переименован затем в «Москву».

«Хочу сегодня передать скорбь всего Крыма по поводу неожиданной, трагической кончины человека, который вложил свое сердце, вложил свою душу, передал свою духовную силу всем крымчанам, Крыму. Именно он поддерживал русский дух в Крыму, он создавал основу для возвращения Крыма на родину, в Россию. Мы ему вечно признательны за эти колоссальные труды», — сказал Мурадов.

Источник: РИА Новости