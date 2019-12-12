12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета

17:21 12.12.2019 Фото: pxhere.com
0

На медицинском языке анабиоз называется экстренной консервацией и реанимацией: специалисты быстро охлаждают тело пациента до 10—15 градусов, заменяя кровь ледяным физраствором. Это замедляет метаболизм и дает хирургам два часа на спасение пострадавшего.

Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
Возможно, совсем скоро врачи смогут спасать людей со смертельными огнестрельными и ножевыми ранениями

Возможно, совсем скоро врачи смогут спасать людей со смертельными огнестрельными и ножевыми ранениями. Американские ученые проводят испытания на таких пациентах, заменяя их кровь… ледяным физраствором.

Врачи Медицинской школы Мэрилендского университета впервые в истории погрузили человека в анабиоз. Об этом пишет издание New Scientist. Предполагается, что этот метод будет применяться для пациентов с тяжелыми огнестрельными и ножевыми ранениями, с остановкой сердца и большими (до 50%) кровопотерями. Как правило, у медиков есть всего несколько минут, чтобы спасти человека. Традиционные методы реанимации в такой ситуации всего в 5% случаев способны вернуть пациента к жизни.

На медицинском языке анабиоз называется экстренной консервацией и реанимацией: специалисты быстро охлаждают тело пациента до 10—15 градусов, заменяя кровь ледяным физраствором. Это замедляет метаболизм и дает хирургам два часа на спасение пострадавшего. В обычной ситуации даже пять минут кислородного голодания мозга могут повлечь за собой необратимый ущерб. После операции врачи перезапускают сердце.

Сами медики, проводящие испытание, называют этот опыт «немного сюрреалистичным». Об итогах команда Медицинской школы Мэрилендского университета обещает сообщить в конце 2020 года.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет ли работать такой метод в медицине повсеместно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
18:00 12-12-2019
Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
Как уменьшить раздражение при бритье?
17:38 12-12-2019
Как уменьшить раздражение при бритье?
Главные тренды новогоднего макияжа 2020
17:31 12-12-2019
Главные тренды новогоднего макияжа 2020
За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области
17:30 12-12-2019
За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области
Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
17:21 12-12-2019
Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
БердскПризнаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
17:15 12-12-2019
Признаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад
17:13 12-12-2019
Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад
Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
17:06 12-12-2019
Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
БердскСвистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска 1
17:00 12-12-2019
Свистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска
Самый опасный алкоголь для сердца - ядерный коктейль
16:57 12-12-2019
Самый опасный алкоголь для сердца - ядерный коктейль