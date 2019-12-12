Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета

На медицинском языке анабиоз называется экстренной консервацией и реанимацией: специалисты быстро охлаждают тело пациента до 10—15 градусов, заменяя кровь ледяным физраствором. Это замедляет метаболизм и дает хирургам два часа на спасение пострадавшего.

Возможно, совсем скоро врачи смогут спасать людей со смертельными огнестрельными и ножевыми ранениями

Возможно, совсем скоро врачи смогут спасать людей со смертельными огнестрельными и ножевыми ранениями. Американские ученые проводят испытания на таких пациентах, заменяя их кровь… ледяным физраствором.

Врачи Медицинской школы Мэрилендского университета впервые в истории погрузили человека в анабиоз. Об этом пишет издание New Scientist. Предполагается, что этот метод будет применяться для пациентов с тяжелыми огнестрельными и ножевыми ранениями, с остановкой сердца и большими (до 50%) кровопотерями. Как правило, у медиков есть всего несколько минут, чтобы спасти человека. Традиционные методы реанимации в такой ситуации всего в 5% случаев способны вернуть пациента к жизни.

На медицинском языке анабиоз называется экстренной консервацией и реанимацией: специалисты быстро охлаждают тело пациента до 10—15 градусов, заменяя кровь ледяным физраствором. Это замедляет метаболизм и дает хирургам два часа на спасение пострадавшего. В обычной ситуации даже пять минут кислородного голодания мозга могут повлечь за собой необратимый ущерб. После операции врачи перезапускают сердце.

Сами медики, проводящие испытание, называют этот опыт «немного сюрреалистичным». Об итогах команда Медицинской школы Мэрилендского университета обещает сообщить в конце 2020 года.

Источник: РБК