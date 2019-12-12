Старшеклассники спросили прокурора Бердска о взятках

В День Конституции, 12 декабря, прокурор Бердска Роман Сивак встретился со старшеклассниками города.
В День Конституции, 12 декабря, прокурор Бердска Роман Сивак встретился со старшеклассниками города.
Старшеклассники спросили о заработной плате прокурора, предлагали ли ему взятки и что сказал бы Роман Андреевич, встретившись с президентом страны Владимиром Путиным. Прокурор Бердска ответил, что сведения о доходах прокурора можно найти на сайте прокуратуры Новосибирской области. Роман Андреевич сказал, что взяток ему не предлагали и напомнил об уголовной ответственности за это преступление. Подробный материал о встрече читайте в ближайшем номере «Свидетеля».