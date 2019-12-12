Как уменьшить раздражение при бритье?

Сбривая волосы, вы удаляете часть эпидермиса, верхнего слоя кожи Вы пользуетесь бритвой, чтобы убрать волосы и сделать кожу ног красивой — гладкой и блестящей. Но водя бритвой по ногам, вы вовсе не думаете, что на них могут появиться малопривлекательные красные пятна. К сожалению, из-за неправильного бритья большинство женщин добиваются именно этого результата.

Сбривая волосы, вы удаляете часть эпидермиса, верхнего слоя кожи. Краснота — это нормальная реакция на повреждение ткани. Приток крови к пораженной области возрастает, чтобы быстрее исцелить рану, кровеносные сосуды расширяются, кожа краснеет.

Избавиться от подобного «ожога» довольно трудно. Всякий раз, заново сбривая волосы, вы вновь и вновь раздражаете поверхность кожи. «Что же делать?», — спросите вы. Один из путей избежать раздражения — перестать брить ноги. Если такое крайнее решение вас не устраивает, мы рекомендуем следующие процедуры, позволяющие избежать красноты и зуда после бритья. Лучше всего — правильно подобрать необходимое средство.

Как подготовиться к бритью?

Смягчите волосы

Прежде чем начинать брить волосы, нужно их смягчить. Для этого как следует намочите ноги или заверните их в полотенце, смоченное теплой водой. Лучшее время для бритья — сразу после душа или ванной. Ваша кожа увлажнена, мягкие волоски торчат, так что бритье будет меньше травмировать вашу кожу.

Забудьте о мыле

Мыло подсушивает кожу, еще больше раздражая ее. Людям с чувствительной кожей следует пользоваться кремом для бритья, содержащим в своем составе алоэ или другие успокаивающие средства.

Если ваша кожа склонна к раздражению, то крем для бритья должен помочь. Нанесите его на кожу ног после ванны, когда сама кожа и волосы уже достаточно смягчены. Подождите несколько минут, чтобы кожа перед бритьем стала еще мягче, и можете начинать.

Двигайтесь сверху вниз

Брейте волосы в том направлении, в каком они растут, то есть сверху вниз. Конечно, вы добьетесь не таких хороших результатов, но зато это не вызовет такого раздражения волосяных фолликул, как при бритье в обратном направлении.

Как снять раздражение после бритья?

Смажьте кожу после бритья

После бритья нанесите на кожу ног специальный лосьон. При необходимости можно воспользоваться обычным лосьоном для тела. Это поможет уменьшить красноту и снять зуд после бритья.

Спасительный гидрокортизон

Уменьшить раздражение поможет 1-процентный гидрокортизоновый крем, которым следует смазать покрасневшую кожу ног сразу после бритья. Покраснение, жжение и раздражение тотчас исчезнут.

Дело в том, что гидрокортизон сужает кровеносные сосуды, обладает антисептическим эффектом, уменьшая приток крови к обработанному участку, а, следовательно, и красноту. Возможно, вам понадобится провести эту процедуру всего дважды в первый же день, и все симптомы исчезнут.

Мы ни в коем случае не советуем прибегать к помощи гидрокортизона ежедневно. Любое средство, содержащее кортизон, можно применять лишь кратковременно. Смажьте им кожу раза два. В крайнем случае, повторите процедуру через пару дней.

При злоупотреблении кортизоном — кожа привыкает к нему, и как только вы прекращаете применять его — краснота и раздражение появляются сильнее, чем до лечения. Подобные препараты не предназначены для ежедневного применения. Кроме того, злоупотребление препаратами кортизона может вызвать истончение кожи. Кровеносные сосуды в обрабатываемых участках могут расшириться, возможно даже появление признаков растяжения кожи. Поэтому применяйте гидрокортизон только при крайней необходимости.

Как уменьшить раздражение при бритье?

Чаще меняйте бритвы

Бритвы с двойным лезвием или одноразовые станки бреют очень близко к коже — так близко, что могут вызвать раздражение кожи и травмировать волосяной фолликул. И чем они тупее, тем сильнее раздражают кожу при бритье, как будто по ней прошлись скребком. Мы рекомендуем вам после трех- или четырехкратного использования выбрасывать станки или менять лезвие.

Переходите на электрические бритвы

Некоторые специалисты советуют женщинам пользоваться электробритвами. При их использовании кожа становится более гладкой, чем при бритье обычной бритвой. К тому же, риск возникновения раздражения значительно меньше.

Используйте средства против угрей

Боритесь с бугристостью кожи противоугревыми препаратами. Для длительного лечения можно применять местные кремы, содержащие 2,5- или 5-процетный раствор пероксида бензоила. Они уменьшают реакцию на бритье и снижают вероятность рецидивов. В настоящее время существует немало кремов для бритья, содержащих пероксид бензоила, который сводит на нет симптомы раздражения кожи. Если ваша кожа реагирует на бритье — пользуйтесь такими кремами постоянно. Они разрешены для ежедневного применения.

Переходите на альтернативные средства для удаления волос

Если ваша кожа реагирует на бритье появлением бугристости, мы рекомендуем попробовать использовать лосьоны для удаления волос. Многие женщины отказываются от них, так как подобные препараты слишком пахучи, да и возни с ними больше. Но они значительно меньше травмируют волосяные фолликулы, чем обычная бритва.

Большинство людей хорошо переносят лосьоны, но у некоторых они все же вызывают аллергию. Поэтому для начала сделайте тест: небольшое количество препарата нанесите на локтевой сгиб. Если через 24 часа не появилось раздражения, можете нанести средство на ноги.

Если лосьон вызывает красноту, раздражение и жжение, немедленно смойте его водой и больше не применяйте.

Нежелательные последствия

Если на коже после бритья образуются «ожоги» или бугорки, которые не проходят в течение нескольких дней, если кожа выглядит инфицированной — покажитесь врачу. Появление гноя, увеличение припухлости, жар или пульсация в воспаленном участке кожи могут быть признаками развивающейся инфекции.

Повторные воспаления, сопровождающиеся появлением неровностей, следует лечить под контролем врача, так как дальнейшее применение бритвы может только ухудшить состояние кожи.

Говорят, что француженки не бреют ноги, но мы-то с вами живем не во Франции. Чтобы ваша кожа всегда оставалась гладкой и красивой, выполняйте эти несложные правила.

Источник: Хочу