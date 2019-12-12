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Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя?

20:22 12.12.2019 Фото: Википедия
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«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — решили родные экс-мэра Москвы.

Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя?
Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя?

Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя?Издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай погиб с супругойЕщё 99 новостей

Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.
«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — отметили они.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни. Прощание с ним в храме Христа Спасителя продолжалось с 7:00 утра, гроб был закрыт. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Экс-мэра столицы похоронили на Новодевичьем кладбище.

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От редакции

Как вы думаете, нужно открывать гроб с телом таких известных личностей?

Наташа N., 12 декабря 2019 20:37
"Я, как президент России утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы", - сказал Дмитрий Медведев. 2010 год удалено отчего столько внимания и почета, этому гражданину?!..

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