Почему закрыли гроб с Юрием Лужковым при прощании в храме Христа Спасителя?

Лужков, возглавлявший Москву с 1992-го по 2010-й, скончался во вторник на 84-м году жизни

Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.

«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», — отметили они.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни. Прощание с ним в храме Христа Спасителя продолжалось с 7:00 утра, гроб был закрыт. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Экс-мэра столицы похоронили на Новодевичьем кладбище.