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Контрацепция: о презервативах, таблетках, спиралях, возможном раке рассказывает гинеколог из Бердска

09:00 13.12.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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У женщин Бердска на протяжении 20 лет самым популярным средством контрацепции являются противозачаточные таблетки.

Контрацепция: о презервативах, таблетках, спиралях, возможном раке рассказывает гинеколог из Бердска
Таблетки, спираль, презерватив? Какие средства позволят родить запланированного ребенка и избежать аборта? О надежных и ненадежных методах контрацепции рассказывает гинеколог Мария Куликова из Бердска.
— Аборты пагубно отражаются на здоровье женщины. Одно из самых распространенных последствий — воспаление матки и маточных труб, которые ведут к вторичному бесплодию, и мечта о рождении ребенка становится нереальной. Особенно, если беременность была первой. Из-за частой смены половых партнеров, есть все шансы заполучить венерические заболевания, вызывающие осложнения, которые могут повлиять на зачатие и вынашивание ребенка. Поэтому мамы должны объяснять девочкам-подросткам, как нужно предохраняться, — рассказывает бердский акушер-гинеколог Мария Куликова.

Для девушек самый надежный метод контрацепции — презервативы. Они создают барьер и не дают сперматозоидам проникнуть в матку.
Как снизить риск развития опухолей?
По словам доктора, у женщин Бердска на протяжении 20 лет самым популярным средством контрацепции являются противозачаточные таблетки. И это неудивительно. Оральные контрацептивы нового поколения при их правильном применении дают 99% защиты от нежелательной беременности. Как и любой лекарственный препарат, они имеют противопоказания.
Врач назначает их индивидуально. Во избежание побочных действий женщина, принимающая противозачаточные таблетки, должна регулярно сдавать лабораторные анализы и делать УЗИ малого таза и молочных желез.
— Существует миф, что применение оральных контрацептивов может вызвать онкологию, но согласно последним исследованиям, они наоборот снижают риск развития опухолевых заболеваний органов малого таза. При правильном применении не менее трех-пяти лет,- отмечает Мария Евгеньевна.
Если никаких противозачаточных средств вы не использовали, после секса можете принять таблетку для экстренной контрацепции. Здесь важен такой момент, чем быстрее вы воспользуетесь препаратом, тем выше шансы, что она поможет. Но, из-за высокой дозы гормонов, пользоваться такими таблетками постоянно не рекомендуется.
Ненадежные методы
— Если девушки и женщины среднего возраста выбирают оральные контрацептивы, то женщины за 40 иногда просят поставить спираль, опасаясь гормональных препаратов. Это прошлый век, убеждаю я своих пациенток. Из-за наличия инородного тела в матке высок риск воспаления и внематочных беременностей, — убеждена специалист.
Календарный метод безопасен, но не надежен. По менструальному циклу женщина вычисляет срок овуляции и выделяет опасные и безопасные дни. Наиболее безопасными считаются первые 8 дней цикла и последняя неделя перед месячными. Этот метод подходит только женщинам со стабильным менструальным циклом, что в наше время большая редкость.
Температурный метод заключается в том, что позволяет выявить время овуляции. Именно в этот период из яичников выходят яйцеклетки, и велика вероятность наступления беременности.
Для этого метода нужно измерять ректальную температуру после ночного пробуждения, не вставая с постели. Согласитесь, это несколько хлопотно. Повышение температуры говорит о том, что вероятность беременности высока. Но повышаться температура может из-за стрессов, бессонницы, поэтому рассматривать этот метод как эффективный не стоит.
Рожайте вовремя
Как писал «Курьер.Среда. Бердск» в наше время все чаще женщины планируют беременность после 30 лет.
— Как показывает моя практика, все больше женщин отваживаются на второго-третьего ребенка ближе к 40 годам. Беременные в 42 и 43 года сейчас — не редкость. Они ведут правильный образ жизни, сбалансировано питаются, следят за весом, не пьют, не курят и здоровее, чем их сверстницы 15 лет назад. Но нужно помнить, что с возрастом увеличивается риск генетических и других патологий: дефектов нервной трубки, синдромов Дауна и Эдвардса, — убеждена доктор.
Важное значение имеет и возраст мужчины. С возрастом ухудшается качество спермы, что может привести к развитию генетический аномалий.

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Аноним, 13 декабря 2019 11:04
У женщин Бердска на протяжении 20 лет самым популярным средством контрацепции являются противозачаточные таблетки.
Потому что врачи в Бердске другого не рекомендуют . В Новосибе более прогрессивные врачи и предлагают альтернативную контрацепцию , которая более удобно в применение , не нужно ежедневно контролировать себя выпил таблетку или забыл .
Аноним, 13 декабря 2019 11:54
ощущение что вы не в теме.
если не прав: название чудотворной таблетки, рекомендуемой прогрессивными врачами в студию!
Аноним, 13 декабря 2019 13:07
это не таблетки , это местные гормональные средства , устанавливаются на 21 день , потом извлекаешь , проходят месячные и ставишь опять , я например Новорингом пользуюсь уже 5 лет и очень довольна . Бердские гинекологи (при прохождении профосмотра) каждый раз фыркают почему-то.
Аноним, 13 декабря 2019 13:28
Выпил? Контрацепция для мужиков что-ли?
Аноним, 13 декабря 2019 14:30
эпоха интернет-врачей, тьфу!
что у спиралей, что у ваших колец побочных эффектов и противопоказаний немерено!
несете тут чушь про какие то тренды не зная на самом деле ничего...

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