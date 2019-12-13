На прием к врачу в поликлиники без полисов ОМС смогут ходить жители России

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.

Благодаря нововведению проверка действующего страхования будет проходить в регистратуре медицинского учреждения в режиме реального времени.

При этом введение сервиса не будет обязательным, решение о его использовании будет приниматься на региональном уровне.



«Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит», — рассказал заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев.По данным RT, чтобы нововведение заработало, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты и законодательство. Закрепить поправки планируется в марте 2020 года.

Источник: РИА Новости