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На прием к врачу в поликлиники без полисов ОМС смогут ходить жители России

08:30 13.12.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Благодаря нововведению проверка действующего страхования будет проходить в регистратуре медицинского учреждения в режиме реального времени.

На прием к врачу в поликлиники без полисов ОМС смогут ходить жители России
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Благодаря нововведению проверка действующего страхования будет проходить в регистратуре медицинского учреждения в режиме реального времени.
При этом введение сервиса не будет обязательным, решение о его использовании будет приниматься на региональном уровне.

«Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит», — рассказал заместитель начальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев.
По данным RT, чтобы нововведение заработало, необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты и законодательство. Закрепить поправки планируется в марте 2020 года.

Источник: РИА Новости

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