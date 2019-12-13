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Холодрыга. Снег. Сибирь

09:15 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Большинству россиян нравится зима, но только у 8% это любимое время года.

Холодрыга. Снег. Сибирь
Большинству россиян нравится зима

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, какое любимое время года у россиян, и об отношении к зимнему времени года.
Большинству населения России нравится зимнее время года (70%), особенно жителям населенных пунктов с численностью менее 100 тыс. человек и сёл. При этом у каждого десятого россиянина зима является любимым временем года (8%). Об обратном сообщили треть респондентов: 29% не нравится зима, а любимое время года почти у половины населения — лето (46%).

Чаще в любви к летнему времени года признавались жители городов с населением меньше миллиона. А вот весну больше выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сёл (26%). Осень наиболее популярна в городах-миллионниках и сёлах (14%).

Самые популярные ответы россиян о том, почему им все-таки нравится зима: снег/все белое (38%), зимние виды спорта: лыжи, коньки и т.п. (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух/легко дышится (11%).

Самые часто называемые причины, почему не нравится зима: холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%).

Большинство жителей России придерживаются (64%) мнения, что зима никак не влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, но треть считает, что зимой наступает упадок сил, ухудшается настроение (31%). В основном об упадке сил говорили респонденты 60 лет и старше.

Источник: ВЦИОМ

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