Не требуется «по закону» справка для посещения бассейна в Бердске

Справки в бассейн обязательно должны предоставлять во время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также дошкольники и дети младшего школьного возраста, при этом право собственника бассейна требовать справки вне зависимости от санитарной ситуации никак не ограничивается, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что лица старше 12 лет теперь смогут посещать бассейн без справок, соответствующее решение вынес Верховный суд.
«В соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п.4 приложения № 1 данного документа», — говорится в сообщении.
При этом санитарным законодательством не предусмотрено ограничение права собственника бассейна предъявлять требование по предоставлению справки вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнули в ведомстве.
Источник: РИА Новости