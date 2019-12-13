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Не требуется «по закону» справка для посещения бассейна в Бердске

17:07 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Справки в бассейн обязательно должны предоставлять во время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также дошкольники и дети младшего школьного возраста. Но собственник может сам решать — требовать справку или нет.

Не требуется по закону справка для посещения бассейна в Бердске
Роспотребнадзор разъяснил, когда нужна справка для посещения бассейна

Справки в бассейн обязательно должны предоставлять во время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также дошкольники и дети младшего школьного возраста, при этом право собственника бассейна требовать справки вне зависимости от санитарной ситуации никак не ограничивается, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что лица старше 12 лет теперь смогут посещать бассейн без справок, соответствующее решение вынес Верховный суд.
«В соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п.4 приложения № 1 данного документа», — говорится в сообщении.

Предоставление справки о результатах обследования на энтеробиоз вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации обязательно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, уточнили в пресс-службе.
При этом санитарным законодательством не предусмотрено ограничение права собственника бассейна предъявлять требование по предоставлению справки вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнули в ведомстве.

Источник: РИА Новости

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