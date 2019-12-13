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По большому в тряпочку: Каждое утро стирает постельное белье матери из-за отсутствия калоприемников в соцстрахе житель Бердска

09:42 13.12.2019, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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Поставку ждут с начала октября, в соцстрахе оттягивают сроки. В региональном фонде соцстраха пояснили, что калоприемники развозят по графику. И мать бердчанина их получит в срок.

По большому в тряпочку: Каждое утро стирает постельное белье матери из за отсутствия калоприемников в соцстрахе житель Бердска
Инвалиды страдают из-за отсутствия калоприемников

Каждое утро приходится застирывать постельное белье матери-инвалида жителю Бердска. Все это происходит из-за отсутствия калоприемников, которые соцстрах не поставляет с начала октября текущего года.

— Сроки закончились 6 октября. В соцстрахе говорят, то у них машина сломалась, то снабжающая организация не привезла. Неизвестно, когда привезут калоприемники. Многие инвалиды мучаются. Ходить в туалет в тряпочку, и не выходить на улицу, потому что нет калоприемников — это что-то, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Виктор Владимирович.

Виктор Владимирович сообщил, что по проблеме отсутствия калоприемников звонил и в Новосибирск, и в Москву. Говорят, что местные организации должны все получить. По словам бердчанина, в Новосибирском соцстрахе сослались на поставщика, некую фирму «Единство», якобы, она должна развозить средства реабилитации, но им мешает то ветер, то другие погодные условия.

— Я говорю: так дайте мне номер телефона, я с ними свяжусь. А они мне, мол, у них нет номера телефона. Как так, вы делаете заказ, заключаете договор с поставщиками, и у вас нет данных. Адрес есть, телефонов нет. Это просто несуразица в наше время. Я старший по дому и у меня есть телефоны дворника и технички, и если они задерживаются, то я звоню им. А у вас такая организация, и вы так хладнокровно к этому относитесь, — возмущался Виктор Владимирович.

Как говорит бердчанин, калоприемники очень дорого стоят — те три коробочки, что им привозят (92 штуки), обходятся в 16 000 рублей.

— Нам пришлось один раз купить несколько штук. Нам не возместили, я считаю, что это утопия, чтобы мы ходили и просили возмещения, — отметил Виктор Владимирович.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» консультант-руководитель группы по связям с общественностью регионального фонда социального страхования Ирина Спирина, в Бердске калоприемники развозят по графику. Сегодня, 12 декабря, их привезут матери Виктора Владимировича. Калоприемниками Марина Ефимовна будет обеспечена, отметила Ирина Эдуардовна.

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От редакции

Вам приходилось обращаться в соцстрах?

Аноним, 13 декабря 2019 10:47
Новости путинской сверхдержавы)
Смотрящий, 13 декабря 2019 13:13
Зато в области балета, "вооружения", "зарплаты", "пенсий" - как говорят по телезомберу - мы в переди планеты всей.

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