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Не убей авто: сколько нужно прогревать автомобиль зимой?

17:43 13.12.2019 Фото: sibtravel.club
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Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут).

Не убей авто: сколько нужно прогревать автомобиль зимой?
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.
Он отметил, что, несмотря на дискуссии, без прогрева автомобиля зимой не обойтись. «Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)», — пояснил эксперт.
При этом самым «цивилизованным» способом прогрева автомобиля зимой он назвал применение предпускового подогревателя.

Зиновьев также указал на необходимость учитывать правила дорожного движения. Так, пункт 17.2 раздела ПДД «Движение в жилых зонах» запрещает стоянку (остановка более чем на пять минут) с работающим двигателем, напомнил он.
Однако существуют «спасительные причины» — примерзшие дворники и затвердевшая омывающая жидкость в бачке, пояснил эксперт, поскольку, согласно перечню неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, нельзя начинать движение в случае, если не работают предусмотренные конструкцией ТС стеклоочистители и стеклоомыватели.

Источник: РИА Новости

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