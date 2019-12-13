Безнадёга: четверть россиян опасаются увольнения

Четверть россиян опасаются увольнения

Эти страхи необоснованны, если верить планам работодателей.

26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия». По данным Минтруда, компании планируют сокращать не больше 1% сотрудников в ближайшие месяцы. Страх потерять место в большинстве случаев неоправдан, но может поддерживаться работодателями как мотивация трудиться усерднее, считают эксперты.

У страха проценты велики



Возможную потерю работы обсудили с 20,5 тыс. россиян в ходе изучения настроений на рынке труда в IV квартале этого года. В результате служба исследований HeadHunter формирует «индекс самочувствия соискателей». Опасение потерять место — маркер ощущения стабильности.

На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения работодателем, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% — если сравнивать с ситуацией год назад. Треть (33%) абсолютно уверены, что место не потеряют, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще у 10% нет однозначного мнения.

Меньше других опасаются сокращений те, кто работает в сферах науки и образования (индекс стабильности составляет 0,44 при возможных значениях от –1 до 1), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4). Самый большой страх увольнения — у занятых в отраслях безопасности (0,15), банков и инвестиций (0,18), управления персоналом (0,19), транспорта (0,23), продаж и закупок (по 0,22).

Тем временем в ближайшие пару месяцев компании по всей стране собираются избавиться только от 281 тыс. человек — это 0,4% рабочей силы (общее число работников по стране — 72,2 млн человек). Такие данные по состоянию на 6 ноября Минтруд представил в российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений («Известия» ознакомились с документом). Чиновники составляют его на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости. Предприятия обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения, при этом руководство может передумать и оставить сотрудников.

Из письма Минтруда в РТК следует, что наибольший риск потерять работу — в сферах транспорта (под угрозой увольнения 26,6 тыс. человек), финансов и банков (20,9 тыс. человек) и производства электрооборудования (16,7 тыс.). В пресс-службе министерства подтвердили верность данных на указанную дату.

Индекс самочувствия

Возвращаясь к исследованию HeadHunter, отметим, что совокупный индекс самочувствия соискателей в IV квартале снизился до –0,06. В III квартале он составлял –0,03, в IV прошлого года — –0,05. Скорее всего, сейчас произошло сезонное ухудшение настроений. Поздней осенью накануне зимы мы ежегодно наблюдаем, как индекс самочувствия снижается, указали авторы исследования. Помимо угрозы увольнения, при расчете индекса учитывают оценку соискателями сложности и критичности поисков работы, готовность снизить зарплатные ожидания и мнение о шансах в поиске места.

Складывается ощущение, что для значительной части россиян работодатель — эдакий Скрудж МакДак, купающийся в деньгах и решивший сократить полштата под Рождество, заявил доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

— На самом деле это миф, живущий в голове многих людей. Увольнение и наем нового сотрудника — очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях, — сказал эксперт.

При сокращении или расторжении трудового договора нужно платить «отступные», затем тратить ресурсы на поиск нового сотрудника и его обучение, уточнил Евгений Ицаков. Однако многие работодатели склонны поддерживать мнение работников, что их могут уволить, — как дополнительную мотивацию трудиться усерднее, утверждает специалист.

Отчасти страх потерять место может быть и не связан с какими-либо объективными факторами, а продиктован тревогой из-за недостаточно оптимистичной ситуации в экономике, поделился мнением зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Например, по официальным данным, реальные доходы населения с начала нынешнего года выросли менее чем на 1%, а цены — на 3,5% (речь о показателе инфляции, все данные по итогам октября).

— Потом, нужно учитывать тот факт, что опрос проводил сервис по поиску работы — им чаще пользуются люди, уже настроенные на поиск нового места, — считает эксперт.

По его словам, в профсоюзах нет информации о грядущих массовых сокращениях на каких-либо предприятиях или в отраслях.

Источник: Известия