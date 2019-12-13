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Сериал «Слуга народа» отказался показывать ТНТ

10:45 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Телеканал ТНТ будет показывать украинский сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли на своей онлайн-платформе Premier.

Сериал Слуга народа отказался показывать ТНТ
ТНТ будет показывать сериал «Слуга народа» на своей онлайн-платформе Premier

Представитель телеканала заявил, что показ первых трех серий в эфире ТНТ был маркетинговым ходом.
Телеканал ТНТ будет показывать украинский сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли на своей онлайн-платформе Premier, при этом показ сериала в телеэфире ТНТ назвал маркетинговым ходом. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель телеканала.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было < …> маркетинговым ходом ТНТ и платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — рассказал представитель ТНТ.

Премьера трех первых серий телесериала состоялась 11 декабря, показ сериала анонсировали как телепремьеру. Ранее телеканал не предупреждал о решении показа сериала на онлайн-платформе.

Представитель телеканала ТНТ добавил, что на платформе будет показан первый сезон сериала.

О сериале
По сюжету сериала, главный герой — учитель истории Василий Голобородько настолько разозлен всем, что происходит вокруг — коррупцией, разрухой, кумовством, что в кураже выкрикивает полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю наконец позволить жить так, как живет президент. По просьбе учеников Василий Петрович выдвигается в президенты Украины и побеждает.

Сериал придумала студия «Квартал 95» — компания, выросшая из одноименной команды КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский. Первый эпизод сериала на телеканале 1+1 прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. Также сериал был куплен стриминговым сервисом Netflix под названием Servant of the People.

Кроме Зеленского, который известен как актер комедийных фильмов «Ржевский против Наполеона», «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», в сериале сыграли Евгений Кошевой, Станислав Боклан, Елена Сумская, Михаил Полицеймако и другие.

Источник: ТАСС

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