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Подозревают в распространении порнографии директора школы в Советском районе Новосибирска

10:30 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Расследование уголовного дела началось ещё летом — в июне 2019 года. Тогда директора отстранили от работы, но 5 ноября вновь приняли на ту же должность в то же учебное заведение, хотя расследование продолжалось.

Подозревают в распространении порнографии директора школы в Советском районе Новосибирска
Директора школы Новосибирска подозревают в распространении порнографии

Руководителя учебного учреждения отстранили от должности по представлению прокуратуры города Новосибирска.
В одной из муниципальных школ Советского района Новосибирска месяц работал директор, на которого завели уголовное дело за распространение порнографии. Об этом в редакцию «Вести Новосибирск» сообщил проверенный источник в городской прокуратуре.

«Учредитель учебного заведения допустил к осуществлению трудовой деятельности в ноябре 2019 года человека, на которого уже завели уголовное дело по статье за тяжкое преступление против общественной нравственности, хотя это нарушение Закона об образовании по статьям 51 и 331, а также 331 п.1 Трудового кодекса РФ».

Расследование уголовного дела началось ещё летом — в июне 2019 года. Тогда директора отстранили от работы, но 5 ноября вновь приняли на ту же должность в то же учебное заведение, хотя расследование продолжалось.

Прокуроры Новосибирска направили представление начальнику департамента образования мэрии Новосибирска. 10 декабря директора вновь отстранили от занимаемой должности.

Расследование продолжается.

Источник: nsktv.ru

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