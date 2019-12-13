13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Хозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак

17:15 13.12.2019, Галина Панчева Фото: Ираиды
0

Бердчанка Ираида получила уведомление, что депутаты получили ее послание. Теперь с нетерпением ждет ответа от народных избранников.

Хозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак
Йоркширский терьер Симон стал членом семьи, которая считает его потерю трагедией

Занимается подготовкой документов для досудебного предложения по возмещению материального ущерба юрист бердчанки Ираиды, чьего йоркширского терьера Симона растерзала цепная собака.

Бердчанка написала письмо в Законодательное собрание Новосибирской области, на прошлой неделе пришло уведомление о получении. В письме Ираида задает вопрос депутатам Заксобрания: почему закон о выгуле собак отменили, а новый не приняли? Теперь Ираида с нетерпением ждет ответа от народных избранников. Может, ее услышат.

По словам Ираиды, от пострадавших от нападения собак ей на почту пришло не так уж много сообщений, как ей хотелось бы. Хотя разговоров об этом ходит немало.

— Немало историй прочитала в интернете. Даже было несколько видеороликов. Один — очень страшный. На маленькую девочку напала собака, причем, домашняя собака. Повредила верхнюю часть лица, укусила верхнюю губу и нос. И еще одно видео, только сделанное на следующий день. Собака как бегала во дворе, так и бегает. Без намордника, без поводка. Кошмар. Как и в моей ситуации. Когда я прибежала к хозяйке и кричала: «Помогите, помогите!» А на следующий день пришла, а этот пес также гуляет без поводка. К сожалению, хозяева собак остаются безнаказанными, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ираида.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», йоркширского терьера Симона растерзала цепная собака. На глазах хозяйки малыша. Сразу после гибели своего домашнего любимца Ираида обратилась в прокуратуру, администрацию Бердска и полицию. Хозяев кровожадного пса Ираида нашла сама.

В мэрии бердчанке ответили, что в Новосибирской области отменили закон, который накладывает ответственность на владельцев собак. И порекомендовали обращаться в полицию «в связи с утратой имущества», которая и должна «провести розыскные мероприятия».

Ираида бросила клич о поиске собратьев по несчастью — тех, у кого домашние питомцы или они сами стали жертвами нападения бездомных или хозяйских собак, выпущенных на улицу без присмотра. Она хочет, чтобы эту тему подняли на городском и региональном уровне. Если не получится, будет писать «выше», чтобы прекратить творящийся в Бердске собачий беспредел. И люди откликнулись. Как оказалось ситуация в городе с нападениями собак не очень хорошая.

В полиции бердчанке выдали документы и определения и она начала подготовку для подачи иска на хозяев пса, растерзавшего его домашнего питомца.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На вас нападали собаки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

10 способов понизить давление без лекарств
17:22 13-12-2019
10 способов понизить давление без лекарств
БердскХозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак
17:15 13-12-2019
Хозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак
БердскНе требуется "по закону" справка для посещения бассейна в Бердске
17:07 13-12-2019
Не требуется
БердскЧто за суеверия? Не верят в ужасы пятницы, 13-го, жители в Бердске
17:06 13-12-2019
Что за суеверия? Не верят в ужасы пятницы, 13-го, жители в Бердске
Вымирает Россия: сократится количество россиян по итогам 2019 года
17:00 13-12-2019
Вымирает Россия: сократится количество россиян по итогам 2019 года
Рассеянный склероз и волчанку вызывают отцовские X-хромосомы
16:55 13-12-2019
Рассеянный склероз и волчанку вызывают отцовские X-хромосомы
Асциминиб вылечит лейкоз без тяжелых последствий
16:50 13-12-2019
Асциминиб вылечит лейкоз без тяжелых последствий
БердскSOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске 1
16:45 13-12-2019
SOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске
Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков
16:37 13-12-2019
Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков
8 способов скрыть неровности стен в квартире
16:22 13-12-2019
8 способов скрыть неровности стен в квартире