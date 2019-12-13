Хозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак

Бердчанка Ираида получила уведомление, что депутаты получили ее послание. Теперь с нетерпением ждет ответа от народных избранников.

Йоркширский терьер Симон стал членом семьи, которая считает его потерю трагедией

Занимается подготовкой документов для досудебного предложения по возмещению материального ущерба юрист бердчанки Ираиды, чьего йоркширского терьера Симона растерзала цепная собака.

Бердчанка написала письмо в Законодательное собрание Новосибирской области, на прошлой неделе пришло уведомление о получении. В письме Ираида задает вопрос депутатам Заксобрания: почему закон о выгуле собак отменили, а новый не приняли? Теперь Ираида с нетерпением ждет ответа от народных избранников. Может, ее услышат.

По словам Ираиды, от пострадавших от нападения собак ей на почту пришло не так уж много сообщений, как ей хотелось бы. Хотя разговоров об этом ходит немало.

— Немало историй прочитала в интернете. Даже было несколько видеороликов. Один — очень страшный. На маленькую девочку напала собака, причем, домашняя собака. Повредила верхнюю часть лица, укусила верхнюю губу и нос. И еще одно видео, только сделанное на следующий день. Собака как бегала во дворе, так и бегает. Без намордника, без поводка. Кошмар. Как и в моей ситуации. Когда я прибежала к хозяйке и кричала: «Помогите, помогите!» А на следующий день пришла, а этот пес также гуляет без поводка. К сожалению, хозяева собак остаются безнаказанными, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ираида.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», йоркширского терьера Симона растерзала цепная собака. На глазах хозяйки малыша. Сразу после гибели своего домашнего любимца Ираида обратилась в прокуратуру, администрацию Бердска и полицию. Хозяев кровожадного пса Ираида нашла сама.

В мэрии бердчанке ответили, что в Новосибирской области отменили закон, который накладывает ответственность на владельцев собак. И порекомендовали обращаться в полицию «в связи с утратой имущества», которая и должна «провести розыскные мероприятия».

Ираида бросила клич о поиске собратьев по несчастью — тех, у кого домашние питомцы или они сами стали жертвами нападения бездомных или хозяйских собак, выпущенных на улицу без присмотра. Она хочет, чтобы эту тему подняли на городском и региональном уровне. Если не получится, будет писать «выше», чтобы прекратить творящийся в Бердске собачий беспредел. И люди откликнулись. Как оказалось ситуация в городе с нападениями собак не очень хорошая.

В полиции бердчанке выдали документы и определения и она начала подготовку для подачи иска на хозяев пса, растерзавшего его домашнего питомца.