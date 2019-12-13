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В иске 2 млн рублей за разбитый нос к энергетикам отказал областной суд пенсионерке из Бердска

11:45 13.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Представитель 80-летней Валентины Мошкиной в суде Сергей Елисеев собирается подавать иск в кассационный суд.

В иске 2 млн рублей за разбитый нос к энергетикам отказал областной суд пенсионерке из Бердска
В прошлом году дом Валентины Мошкиной отключили от электроэнергии за образовавшийся долг почти в 200 тыс. рублей

Отказал в иске к НЭСу на 2 млн рублей компенсации морального вреда областной суд пенсионерке Валентине Мошкиной из Бердска.

Решение бердского суда оставили в силе, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Елисеев, представляющий интересы Мошкиной в суде.

— Сейчас мы будем писать письмо судебным приставам, что процесс идет, мы будем обжаловать решение областного суда — обратимся в кассационный суд. Пока процессы идут, с Мошкиной не будут высчитывать долг за электричество. Даже если пенсионерке и придется выплачивать долг, приставы не имеют права высчитывать с нее больше 500 рублей. То что она сама добровольно и платила каждый месяц, — рассказал Елисеев.

Сергей Валентинович намерен и дальше бороться за права пенсионеров. Если понадобится, то дойдет до Международного суда.

Напомним, задолженность почти в 200 тыс. рублей образовалась у Валентины Мошкиной меньше чем за четыре года. Ей было нечем погашать такую огромную сумму, размер ее пенсии составлял 9000 рублей. В доме жить не могла — электричество отключили.

НЭС подали иск по взысканию задолженности по оплате за потребленную коммунальную услугу, которая сначала составляла 184 176,84 рублей, затем — 150 тыс. рублей. Валентина Мошкина подала встречный иск с требований выплаты морального вреда в 2 млн рублей. При отключении дома от электроэнергии 80-летняя пенсионерка разбила нос, упав с лестницы в темном помещении. В результате удара бердчанка получила тяжелое заболевание. Злополучный дом ей удалось продать и купить квартиру.

В суде интересы пенсионерки, которая находилась на лечении в больнице, представлял глава народной власти Бердска Сергей Елисеев. Сергей Валентинович уверял, что если иск пенсионерки суд не удовлетворит, то он дойдет до Международного суда.
Суд Бердска не удовлетворил в иске пенсионерке.

Сергей Валентинович отмечает, что в Бердске существует практика, когда с пенсионеров-должников по решению суда высчитывают половину пенсии, тем самым обрекая их на скорую смерть. Он утверждает, что верховный суд уже давно встал на сторону пенсионеров. И утверждения его не голословны.

В 2018 году пенсионер, с пенсии которого удерживали 50% долга, обратился в Верховный суд, и тот встал на его защиту.

В Астраханской области в райсуд пришел пенсионер с иском к службе судебных приставов. Он хотел, чтобы с его пенсии списывали долг, не 50%, а вдвое меньше. С его пенсии в 10 000 рублей списывают половину. Оставшихся не хватало на жизнь. Он просил приставов высчитывать с его пенсии 25%, но они его просьбу проигнорировали.

Суд отказал должнику в иске. Областной суд возражать не стал. Пенсионер дошел до Верховного суда РФ и попросил все предыдущие решения отменить.

Верховный суд особо подчеркнул — Конституционный суд неоднократно (шесть раз) высказывал свою правовую позицию по такому поводу. По ней, если для должника пенсия — единственный источник существования, то необходимо обеспечить баланс интересов кредитора и должника. Судебный пристав не проверил материальное положение пенсионера, что обязан был сделать. Местные суды, рассматривая иск, не стали выяснять, действительно ли человеку так плохо и является ли пенсия его единственным источником существования, не спросили, обеспечен ли должник «необходимым уровнем существования после удержания платежей». По мнению Верховного суда, это существенные нарушения, которые и повлекли за собой принятие незаконных судебных постановлений. Дело пенсионера-должника было велено пересмотреть по новой.

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От редакции

С вас высчитывали долги?

Аноним, 13 декабря 2019 12:02
прикольно:
истец - бабушка которая сознательно не платила
представитель - известный в Бердске Елисеев
парочка прям отличная, наблюдать одно удовольствие.
ну и кто говорил что цирка в Бердске нет? :)
Аноним, 13 декабря 2019 12:35
Все в кучу намешали!
Давайте разберем:
1. решение Конституционного суда лишь о том, что нельзя изымать слишком много с пенсии - человеку должно остаться достаточно чтобы жить. Кто б спорил то: разумно и направленно скорее на защиту именно на человека, а не на кредитора.

2. Бабуля накопила долг. Некоторые считаю что сознательно, некоторые что нет - в этом сути вообще нет, факт долга то и не оспаривают.
Электричество отключили (у бабушки есть родственники и где жить, так что все нормально).
Бабуля поперлась в потемках и рухнула.

А теперь вопрос: на каком основании Елисеев пургу поднимает и ссылается на решение о сумме выплат долга в вопросе компенсации???
Вот такой вот горе-юрист получается.
Прям обидно за бердск становится: героями почему то становятся не совсем адекватные люди, поступки которых весьма странные.... вспомните Егорку активиста-общественника, кормелицкого, которого вначале все защищать пытались, а он девку порезал, панасюка, который крыс мурует в муниципальном жилье... елисеев вот теперь.
За что нам, нормальным жителям Бердска такая слава?

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