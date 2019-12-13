Маникюр в «BATTERFLAY»: и ваши ручки скажут спасибо

Настоящие стильные леди знают толк в нэйл индустрии и всегда идут за оформлением своих ноготков в салон красоты «BATTERFLAY».

Красивый, стильный и аккуратный маникюр- это украшение каждой женщины

Красивый, стильный и аккуратный маникюр — это украшение каждой женщины. Весь образ женщины никогда не будет полон, без качественных и ухоженых ногтей. Настоящие, стильные леди знают толк в нэйл индустрии и всегда идут за оформлением своих ноготков в салон красоты «BATTERFLAY».

Наши мастера подберут вам подходящий цвет и дизайн ногтей. Расскажут о последних модных новинках и помогут сделать самый трендовый маникюр!

Приходите в салон красоты «BATTERFLAY» и ваши ручки обязательно скажут спасибо!

Запись по тел:8- 983-306- 93-92

Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 8

Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск