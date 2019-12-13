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Красота

Маникюр в «BATTERFLAY»: и ваши ручки скажут спасибо

08:43 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Настоящие стильные леди знают толк в нэйл индустрии и всегда идут за оформлением своих ноготков в салон красоты «BATTERFLAY».

Маникюр в BATTERFLAY: и ваши ручки скажут спасибо
Красивый, стильный и аккуратный маникюр- это украшение каждой женщины

Красивый, стильный и аккуратный маникюр — это украшение каждой женщины. Весь образ женщины никогда не будет полон, без качественных и ухоженых ногтей. Настоящие, стильные леди знают толк в нэйл индустрии и всегда идут за оформлением своих ноготков в салон красоты «BATTERFLAY».

Наши мастера подберут вам подходящий цвет и дизайн ногтей. Расскажут о последних модных новинках и помогут сделать самый трендовый маникюр!

Приходите в салон красоты «BATTERFLAY» и ваши ручки обязательно скажут спасибо!

Запись по тел:8- 983-306- 93-92 

Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 8

Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск

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От редакции

Как часто обновляете маникюр?

evro, 13 декабря 2019 13:45
Чем проще баба,тем длиннее у нее ногти и сложнее рисунок маникюра.
Аноним, 13 декабря 2019 14:19
Вам, похоже, такие мысли утешительны...

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