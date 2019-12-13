8 способов скрыть неровности стен в квартире

Скрыть неровности стены можно с помощью мебели Увы, даже не все новостройки могут похвастаться идеально ровными стенами, а что уж говорить о вторичном жилье. Неровности способны испортить самый изящный интерьер, сильно бросаясь в глаза. Раз уж дом перестроить не удастся, выравнивание стен влетит в копеечку, а криворуким строителям голову с руками оторвать гуманность и закон не позволит, будем пытаться скрыть неровности всеми известными нам способами.

ИЗ НЕДОСТАТКОВ В ДОСТОИНСТВО

У любой стороны есть две медали и неровность стены можно преподнести, как элемент декора (будто вы специально изуродовали стену в угоду своему желанию создать гаражный интерьер).

Идеально обыграет неровную стену стиль лофт, где необработанные элементы и незаконченный ремонт считается фишкой. Конечно, такой вариант подойдет не каждому, но если решитесь на лофт – стену можно даже не красить и оставить бетонной.

АКТИВНЫЙ ОРНАМЕНТ

С помощью виниловых или флизелиновых обоев с необычным орнаментом (фотообои тоже прекрасно подойдут) можно запросто замаскировать дефектную стену.

Такие обои отличаются высокой плотностью, тиснением и многослойностью, а рисунок будет отвлекать общее внимание и сглаживать стену.

Ни в коем случае не клейте тонкие одноцветные обои – неровная стена будет бросаться в глаза.

ВАГОНКА

Этот материал идеально скроет неровности стены, и вы сможете выкрасить ее в любой цвет, нарисовать необычный рисунок и разнообразить скучный интерьер. Благодаря естественной структуре и природному рисунку вагонка как нельзя лучше впишется в скандинавский и экологичный стиль, прованс и кантри. Чтобы избежать «дачного» эффекта, обшейте материалом только неровную стену, отказавшись от повсеместности. Кроме маскировки неровной стены, вагонка усилит звукоизоляцию.

ПРОБКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Станет спасительным инструментом в скрытии неровностей и освежит интерьер квартиры, внеся в него эксклюзивность. Увидев конечный результат, вы только обрадуетесь, что стена в вашей квартире была не ровной и с помощью пробки вы так классно его замаскировали. Пробковые панели существуют разных текстур, оттенков и орнаментов, так что сможете выбрать в соответствии со стилем.

Пробковый материал экологичный, гипоаллергенный, легкий в установке, придает теплоту и уют помещению, хорошо чистятся, обладают звукоизоляционными и антибактериальными свойствами, низкой теплопроводностью, не выцветает при попадании солнечного света, долговечен и пожаростойкий. Видите, сколько плюсов от пробковой панели.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ

Оформить стену деревянными панелями, которые хорошо сглаживают дефекты стены, облагораживают помещение и создают дополнительную звукоизоляцию. Поскольку этот материал довольно дорогой и не всем подойдет по финансовым соображениям, воспользуйтесь панелями, стилизованными под дерево. Деревянные панели прекрасно сочетаются с английским стилем и с большими комнатами.

ТЕКСТИЛЬ

Неровную стену можно задекорировать шторой или тканью. Вариант, конечно, нестандартный и весьма экстравагантный, но его точно заметят гости и не обратят внимание на стеновой дефект. Выбирайте материал сложного состава, устойчивый к выцветанию, вытиранию и грязи (без стирки, конечно, все равно не обойтись). Уют, кокетство, колорит и намек на рококо комнате обеспечены.

ДЕКОР

Чтобы отвлечь внимание от неровных стен, переключите внимание на объемные аксессуары. Большие панно, картины, постеры, скульптуры, тарелки, цветы, фотографии, ковер – всем этим можно легко обыграть неровности и разбавить скучный интерьер.

Картины могут быть модульными, из фотографий в рамках можно сделать коллаж или фамильное дерево, постеров тоже можно повесить несколько штук (но не перестарайтесь, иначе помещение будет похоже на комнату-подростка, но если вы декорируете комнату подростку, почему бы и не переборщить). Растения в подвесных горшках оживят помещение, вдохнут частичку природы и не выдадут вашу противную стену. Не пренебрегайте яркими элементами декора и стильными решениями.

МЕБЕЛЬ

Скрыть неровности стены можно с помощью мебели. Так, например, стенка для телевизора или посуды, книжные полки или стеллажи для дисков, шкаф для одежды, установленные возле коварной стены не выдадут криворуких строителей и вам не придется сильно заморачиваться по поводу ее декорации.

Источник: Хочу