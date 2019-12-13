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Дом / Общество

Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

16:37 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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В каждой квартире огромное количество пыле сборников, про которые мы вспоминаем далеко не каждую уборку. Как быстро и без лишних усилий отчистить натяжной потолок, диваны, ковер и бытовую технику, читаем в статье.

Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

Диван и ковер занимают первое место в списке главных пыле сборников квартиры

«Не нужно бороться за чистоту, достаточно просто убирать», — говорил известный писатель. Сегодня даже несколько часов, потраченных на уборку — это много. Мы подготовили для вас список самых распространенных источников грязи и пыли плюс лайфхаки, как убрать всего за час, используя при этом только пылесос.

Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

Диван и ковер

  • Лайфхак. Чистить ковер и с обратной стороны.
  • Время уборки: 15 мин.

Диван и ковер занимают первое место в этом списке. Пушистый ворс и мягкая обивка задерживают в себе множество пыли и микроорганизмов. А если у вас дома есть собака или кошка, обычной щетки для очистки будет недостаточно, ведь она убирает только поверхностно: шерсть останется в ворсе ковра и обивке, и через день диван снова неопрятный. Вот почему важно, чтобы в доме был мощный пылесос, который бы спустя годы убирал так же идеально, как и тогда, когда вы его приобрели.

Вооружитесь щелевой насадкой, чтобы вытянуть пыль из складок и швов в обивке дивана. Мягкой щеткой пройдитесь по ковру с обратной стороны. В турбинных пылесосах есть специальные насадки для уборки шерсти животных. Они имеют внутри валик с резиновыми вставками, который извлекает запутанные волоски, при этом шерсть не наматывается на валик и не застревает. А это значит, что вы не будете каждый раз тратить время еще и на очистку щетки. Согласитесь, приятное преимущество для владельцев домашних любимцев.

Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

Окна и москитные сетки

  • Лайфхак. Почистить москитные сетки пылесосом.
  • Время уборки: 10 мин.

Москитная сетка — замечательное изобретение для защиты от насекомых, тополиного пуха, крупной пыли и мусора с улицы. Через открытое окно проникает множество пыли из воздуха, которая оседает на подоконнике и полу или в лучшем случае — на москитной сетке. Поэтому ее нужно время от времени чистить пылесосом. Особенно если ваш дом расположен недалеко от дороги с оживленным движением транспорта.

Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

Шторы

  • Лайфхак. Использовать с пылесосом ракетку для бадминтона.
  • Время уборки: 10 мин.

Всем хозяйкам известно, что шторы необходимо стирать раз в сезон, минимум 2-3 раза в год. Часто мы вспоминаем об этом тогда, когда от штор уже заметно начинает подниматься пыль. Многие хозяйки снимают щетку с трубки пылесоса для того, чтобы всасывание было мощным, ведь со временем даже новые пылесосы теряют свою мощность. Современные модели турбинных пылесосов позволяют за один раз собрать пыль даже из самых сложных поверхностей, вращаясь на скорости 22000 оборотов в минуту.

А чтобы шторы не засосало в трубку, используйте обычную ракетку для бадминтона, которую приложите к щетке. Таким образом вы очистите ткань, так будто это твердая поверхность.

Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

Потолок и углы

  • Лайфхак. Убирать «сверху вниз».
  • Время уборки: 10 мин.

Вспомните, как давно вы убирали потолок? Натяжной потолок протирают тряпкой, смоченной в мыльном растворе, затем чистой влажной тряпкой, а в конце — сухой… А чтобы не тратить на это весь день, просто достаньте пылесос. В современных турбинных моделях регулятор мощности перенесен на ручку, чтобы в любой момент было удобно увеличивать ее. Теперь просто уберите пыль и паутинки, даже не касаясь потолка. Очищайте дом от пыли и мусора «сверху вниз»: пройдитесь пылесосом по потолку, шторах, вытрите пыль с окон и полок, очистите диваны и ковры.
Быстро убрать квартиру: 5 лайфхаков

Холодильник, телевизор, ноутбук, стиралка

  • Лайфхак. Побрызгать антистатиком экраны и задние панели.
  • Время: 15 мин.

Клавиатура ноутбука, задняя часть телевизора, решетка на задней панели холодильника — все это труднодоступные места, в которых скапливается пыль, крошки и грязь. Не забывайте периодически чистить их мягкой щеткой. С такой задачей легко справятся турбинные пылесосы. Побрызгайте экраны, задние панели телевизора и ноутбука антистатиком и протрите специальной салфеткой. Так на них будет оседать в два раза меньше пыли.

  1. Однако, если вы принадлежите к тем людям, для которых даже 1 час — это утомительно, возьмите себе за привычку убирать 15 минут в одной «проблемной зоне» каждый день. И забудьте об уборке.
  2. Как видите, не обязательно тратить весь день на уборку, чтобы ваш дом сияла чистотой. Достаточно уделить одной «проблемной зоне» всего 15 минут в день. Поверьте, результат вас удивит!

Источник: Хочу

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