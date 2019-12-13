Коммуниста Левченко на посту губернатора сменил экс-замминистра МЧС в Иркутской области

Игорь Кобзев будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам

Игорь Кобзев будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина региона, заявил журналистам глава МЧС Российской Федерации Евгений Зиничев.

Бывший заместитель министра МЧС РФ Игорь Кобзев сегодня был назначен временно исполняющим обязанности главы Иркутской области, пишет РИА Новости



«За полтора года совместной работы он проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов», – отметил министр.Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев также поддержал назначение Кобзева на пост врио губернатора Иркутской области.«Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда в Воронежской области стихийно бушевали лесные пожары. В тот сложный для региона период он особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний», – сказал Алексей Гордеев.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — сказал Песков, пишет Интерфакс.

Кобзев являлся заместителем главы МЧС — главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Генерал-лейтенант внутренней службы. Родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Женат, воспитывает четверых детей.

Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева, в 1993 году — факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве России. Начинал работать мастером, прорабом, начальником участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция», затем возглавил Ангарское строительно-монтажное управление треста «Красноярскстальконструкция».

В 1990 году стал первым секретарем Ангарского горкома КПСС, а через 3 года возглавил Иркутское областное отделение КПРФ. Неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ и Законодательного собрания Иркутской области.

27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области.