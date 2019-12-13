Собрали 51 000 рублей на подарки больным туберкулезом детям жители Бердска

Перечисляют деньги и приносят их в редакцию на подарки для туберкулезных детей благотворители Бердска. Вместе с перечислениями на карту Сбербанка получилось 51 020 рублей.
— Я воспитывалась в детском доме и знаю, как приходится без отца и матери. Поэтому хочу передать больным деткам хоть немного денег на новогодние подарки, — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» и передала 500 рублей Римма Ивановна.
Семья Мартьяновых передала малышам из Мочищенской туберкулезной больницы 4 новогодних подарка.
Канцелярские товары и сладкие подарки принесли бердчане, отказавшиеся называть свои имена.
Ученики 1А и 4А классов передали для больных ребятишек 3 большие коробки с подарками.
Школьник Илья Золотарев второй год подряд приносит деньги для подарков ребятишкам. В этот раз он передал 500 рублей.
Всего благотворители собрали 50020 рублей. Около 30 наборов принесли в редакцию «Курьера». Мы рассчитывали на 150 детей. Оказалось, что к концу года в Мочищенскую детскую больницу и санаторий поступят еще порядка 50 больных детей. Нужно еще собрать около 50 подарков, чтобы все дети получили их. Нужны конфеты и шоколад на призы для новогодних утренников.
Как рассказала волонтер Вячеслав Останин, утренник в туберкулезной больнице пройдет 24 декабря в 10.00, в санатории — 25 декабря в 11.00.
Приближается Новый год. И взрослые, и дети ждут его как чуда. В наших с вами силах устроить маленькое чудо для больных туберкулезом детей. Ведь не столько много и надо, всего-то конфеты и игрушки, чтобы мордашки деток расцвели улыбками, и на какое-то время они забыли, что рядом нет родных и их не мучают болезни.
В этот раз нужно будет собрать 200 новогодних подарков. Сбор закрывается 20 декабря.
Малышам из туберкулезного санатория нужны не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, раскраски, игрушки, развивающие игры, подгузники (размер 5, 6), средства личной гигиены.
Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 19.00, в остальные дни — с 9.00 до 19.00).
Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.
№4276844019091537 (назначение платежа — для детей).
Благодарим! Cпасибо и низкий поклон:
Дмитрий Рудольфович — 1000 рублей. Спасибо!
Наталья Яковлевна — 200 рублей. Спасибо!
Евгений Витальевич — 70 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!
Елена Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!
Неизвестный благотворитель — 300 рублей. Спасибо!
НАО «Харменс» — 5000 рублей. Спасибо!
Евгения Романова — 500 рублей. Спасибо!
Оксана Сергеевна — 250 рублей. Спасибо!
Сергей Иванович Каршеник — 3000 рублей. Спасибо!
Александр Никифорович Башкатов — 500 рублей. Спасибо!
Анастасия Владимировна — 300 рублей. Спасибо!
Екатерина Сергеевна — 500 рублей. Спасибо!
Илья Сергеевич — 4000 рублей. Спасибо!
Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!
Людмила Викторовна — 1200 рублей. Спасибо!
Ольга Николаевна — 150 рублей. Спасибо!
Екатерина Артемьевна -500 рублей. Спасибо!
Марина Викторовна — 500 рублей. Спасибо!
Тамара Павловна Лапа — 500 рублей. Спасибо!
Наталья Владимировна — 500 рублей. Спасибо!
Владимир Олегович — 500 рублей. Спасибо!
Вероника Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!
Мария Константиновна — 500 рублей. Спасибо!
Елена Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!
Алексей Владимирович — 5000 рублей. Спасибо!
Ирина Николаевна — 300 рублей. Спасибо!
Елена Геннадьевна — 1000 рублей. Спасибо!
Дмитрий Владимирович — 2000 рублей. Спасибо!
Мария Поликарповна — 500 рублей. Спасибо!
Просто бабушка — 1000 рублей. Спасибо!
Илья Золотарев — 500 рублей. Спасибо!
Марина Николаевна — 1000 рублей. Спасибо!
Валентина Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!
Римма Ивановна — 500 рублей. Спасибо!
Аноним — 2000 рублей. Спасибо!
Юрий Владимирович — 6000 рублей. Спасибо!
Галина Алексеевна — 150 рублей. Спасибо!
Аноним — 1000 рублей. Спасибо!
Надежда Боровикова — 1000 рублей. Спасибо!