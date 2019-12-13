Собрали 51 000 рублей на подарки больным туберкулезом детям жители Бердска

Три старательно упакованных больших коробки с подарками передали больным детям ученики 1А и 4А школы №5

Перечисляют деньги и приносят их в редакцию на подарки для туберкулезных детей благотворители Бердска. Вместе с перечислениями на карту Сбербанка получилось 51 020 рублей.

— Я воспитывалась в детском доме и знаю, как приходится без отца и матери. Поэтому хочу передать больным деткам хоть немного денег на новогодние подарки, — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» и передала 500 рублей Римма Ивановна.

Семья Мартьяновых передала малышам из Мочищенской туберкулезной больницы 4 новогодних подарка.

Канцелярские товары и сладкие подарки принесли бердчане, отказавшиеся называть свои имена.

Ученики 1А и 4А классов передали для больных ребятишек 3 большие коробки с подарками.

Школьник Илья Золотарев второй год подряд приносит деньги для подарков ребятишкам. В этот раз он передал 500 рублей.

Всего благотворители собрали 50020 рублей. Около 30 наборов принесли в редакцию «Курьера». Мы рассчитывали на 150 детей. Оказалось, что к концу года в Мочищенскую детскую больницу и санаторий поступят еще порядка 50 больных детей. Нужно еще собрать около 50 подарков, чтобы все дети получили их. Нужны конфеты и шоколад на призы для новогодних утренников.

Как рассказала волонтер Вячеслав Останин, утренник в туберкулезной больнице пройдет 24 декабря в 10.00, в санатории — 25 декабря в 11.00.

Приближается Новый год. И взрослые, и дети ждут его как чуда. В наших с вами силах устроить маленькое чудо для больных туберкулезом детей. Ведь не столько много и надо, всего-то конфеты и игрушки, чтобы мордашки деток расцвели улыбками, и на какое-то время они забыли, что рядом нет родных и их не мучают болезни.

В этот раз нужно будет собрать 200 новогодних подарков. Сбор закрывается 20 декабря.

Малышам из туберкулезного санатория нужны не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, раскраски, игрушки, развивающие игры, подгузники (размер 5, 6), средства личной гигиены.

Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 19.00, в остальные дни — с 9.00 до 19.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — для детей).

Благодарим! Cпасибо и низкий поклон:

Дмитрий Рудольфович — 1000 рублей. Спасибо!

Наталья Яковлевна — 200 рублей. Спасибо!

Евгений Витальевич — 70 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Елена Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 300 рублей. Спасибо!

НАО «Харменс» — 5000 рублей. Спасибо!

Евгения Романова — 500 рублей. Спасибо!

Оксана Сергеевна — 250 рублей. Спасибо!

Сергей Иванович Каршеник — 3000 рублей. Спасибо!

Александр Никифорович Башкатов — 500 рублей. Спасибо!

Анастасия Владимировна — 300 рублей. Спасибо!

Екатерина Сергеевна — 500 рублей. Спасибо!

Илья Сергеевич — 4000 рублей. Спасибо!

Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Людмила Викторовна — 1200 рублей. Спасибо!

Ольга Николаевна — 150 рублей. Спасибо!

Екатерина Артемьевна -500 рублей. Спасибо!

Марина Викторовна — 500 рублей. Спасибо!

Тамара Павловна Лапа — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Владимировна — 500 рублей. Спасибо!

Владимир Олегович — 500 рублей. Спасибо!

Вероника Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!

Мария Константиновна — 500 рублей. Спасибо!

Елена Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!

Алексей Владимирович — 5000 рублей. Спасибо!

Ирина Николаевна — 300 рублей. Спасибо!

Елена Геннадьевна — 1000 рублей. Спасибо!

Дмитрий Владимирович — 2000 рублей. Спасибо!

Мария Поликарповна — 500 рублей. Спасибо!

Просто бабушка — 1000 рублей. Спасибо!

Илья Золотарев — 500 рублей. Спасибо!

Марина Николаевна — 1000 рублей. Спасибо!

Валентина Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!

Римма Ивановна — 500 рублей. Спасибо!

Аноним — 2000 рублей. Спасибо!

Юрий Владимирович — 6000 рублей. Спасибо!

Галина Алексеевна — 150 рублей. Спасибо!

Аноним — 1000 рублей. Спасибо!

Надежда Боровикова — 1000 рублей. Спасибо!