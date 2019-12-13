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Продала новорожденную дочь за 100 тысяч рублей 37-летняя мать в Дагестане

12:30 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сейчас ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства.

Продала новорожденную дочь за 100 тысяч рублей 37 летняя мать в Дагестане
В Республике Дагестан четыре женщины подозреваются в совершении купли-продажи ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении четырех женщин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в ноябре 2014 года в городе Избербаше 37-летняя местная жительница по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, с целью получения материальной выгоды, продала свою малолетнюю дочь 2014 года рождения ранее незнакомой ей женщине за 100 тыс.

После того, как об указанном факте стало известно правоохранительным органам, мама ребенка, с целью уйти от уголовной ответственности, 10 декабря 2019 года написала заявление о якобы пропаже девочки.

Ребенок находится у семьи, которая совершила сделку, решается вопрос о его передаче в органы опеки и попечительства.

Преступление выявлено при непосредственном содействии органов внутренних дел МВД республики.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, причастных к регистрации документов о рождении указанного ребенка в другой семье.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Новый мэр, 13 декабря 2019 13:33
Вот вам и кавказ

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