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Денег в кошельках нет. Спроса нет. Первое полугодие 2020 года экономика потеряла

13:00 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Орешкин: «К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса — это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года».

Денег в кошельках нет. Спроса нет. Первое полугодие 2020 года экономика потеряла
Орешкин ожидает слабый потребительский спрос в начале 2020 года

Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Мы видим, что у нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике», — сказал он, добавив, что годовая инфляция в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%.
«Есть целый ряд других факторов, продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда, все это указывает на то, что есть проблема с совокупным спросом», — заявил министр, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

Он отметил, что ЦБ своими действиями реагирует на отклонение инфляции от целевых показателей. «Я уверен из текущей коммуникации регулятора, что дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике. Пока мы видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора», — продолжил он.
«К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса — это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года», — сказал Орешкин. При этом он ожидает, что «рано или поздно» инфляция подтянется к целевому уровню, а экономика восстановится до потенциала.
В своем последнем отчете «Картина инфляции» за декабрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,1%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%, целевой уровень — 4%.

Источник: РИА Новости

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От редакции

На чем экономите вы?

Аноним, 13 декабря 2019 13:22
денег давно в кошельках нет, потому что все на карте!
экономить - слово с плохим оттенком. я предпочитаю не переплачивать просто
Аноним, 13 декабря 2019 13:24
НВР:
на всём

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