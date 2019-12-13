Денег в кошельках нет. Спроса нет. Первое полугодие 2020 года экономика потеряла

Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
«Мы видим, что у нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике», — сказал он, добавив, что годовая инфляция в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%.
«Есть целый ряд других факторов, продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда, все это указывает на то, что есть проблема с совокупным спросом», — заявил министр, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.
«К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса — это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года», — сказал Орешкин. При этом он ожидает, что «рано или поздно» инфляция подтянется к целевому уровню, а экономика восстановится до потенциала.
В своем последнем отчете «Картина инфляции» за декабрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,1%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%, целевой уровень — 4%.
Источник: РИА Новости
экономить - слово с плохим оттенком. я предпочитаю не переплачивать просто
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