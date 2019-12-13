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Поможет ответить на вопросы горожан главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской Минздрав

15:45 13.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане негодуют — они ждут ответы на свои вопросы в течение четырех месяцев. Главврач больницы и Минздрав пообещали ответить на 58 вопросов 10 января 2020 года.

Поможет ответить на вопросы горожан главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской Минздрав
Новый главный врач Дробинская и министр здравоохранения Константин Зальзов
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Поможет ответить на вопросы горожан главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской Минздрав

Поможет ответить на вопросы горожан главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской МинздравВойна с очередями: Два фельдшера будут выписывать справки в детской поликлинике БердскаЕщё 58 новостей

Ответит на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск» новый главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская в 2020 году. 11 декабря редакция направила повторный уже третий запрос Алле Николаевне. Главврач отвечает на 58 вопросов жителей Бердска с сентября 2019 года.

— Я еще не получила запрос. Если там много вопросов, то мы не сможем ответить на них в соответствии с законом о СМИ в течение 7 дней. Постараемся сделать это как можно быстрее, — резюмировала Алла Дробинская в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 декабря.

Стоит отметить, что в этот раз редакция направила запрос не только в адрес главврача ЦГБ Бердска, но и на имя министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 декабря, в пресс-службе Минздрава, запрос получен. Но ответить на него за 7 дней не получится.

-В связи с необходимостью получения дополнительной информации, ответ на ваш запрос не может быть представлен в семидневный сроки будет представлен с отсрочкой в соответствии с законом о СМИ. Срок предоставления ответа на запрос — 10 января 2020 года, — уточнили в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 12 ноября Алла Николаевна отметила, что ответы не были даны еще в сентября, октября, а потом и в ноябре из-за ее максимальной загруженности. В первую очередь из-за того, что ей нужно время, чтобы добиться результатов. Тем временем горожане негодуют — они ждут ответы на свои вопросы в течение четырех месяцев.

— Для того чтобы увидеть результат работы, нужно хотя бы полгода. Поверьте, я работаю в глобальном интенсивном режиме. Я прошу, дайте мне поработать, чтобы получить результат. Вопросы ваши мы получили, их очень много и они глобальные. Они находятся в работе, и мы обязательно дадим на них ответы. Причем не только я, но и команда больницы, руководящий состав, — уточнила Алла Николаевна 12 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

Мы пошли навстречу Алле Николаевне и согласились подождать ответы до конца года.

Напомним, Алла Дробинская вступила в должность 19 августа сразу после увольнения главврача Юрия Краморова. По путинскому проекту «Здравоохранение» были нарушены сроки. На ремонт потрачено 60 млн. рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» провел личное интервью с Аллой Николаевной. Алла Дробинская отметила, что врач не принадлежит себе. Она посвятила выбор профессии рано ушедшей из жизни маме.

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От редакции

Дождемся?

Андрей, 13 декабря 2019 16:26
Вы что накинулись на человека? Столько лет рос ком, а сейчас дайте волшебную палочку? Не бывает такое,дайте человеку работать не нервируйте его!
Аноним, 13 декабря 2019 17:14
Да к ней то какие вопросы. Она просто пришла работать в убитое государством Бердское здравоохранение. На модернизацию оборудования привлечение и обучение специалистов и хотяб капитальный ремонт того что есть нужны сотни миллионов. А эта подачка в виде 60 миллионов выглядит как мёртвому припарка. Тупо делим 60 миллионов на сто тысяч населения получаем 600 рублей на жителя. Вот такая она президентская программа здравоохранения. Здравствуйте дорогие товарищи

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