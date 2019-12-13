Альтернатива шкафам или другие удобные способы хранения вещей

Шкафы могут занимать достаточно много места в квартире, существует ли менее громоздкая альтернатива? Какими способами можно заменить привычные для всех шкафы-купе, узнаем в статье.

Не бойтесь сказать шкафам свое твердое «НЕТ!», тем более что дизайнеры придумали кучу крутых вариантов Когда площадь квартиры настолько мала, что использовать крупногабаритную мебель просто не предоставляется возможности, на помощь приходят разные дизайнерские хитрости. Шкафы-купе хоть и дико удобная штука, но беспощадно воруют драгоценные метры, которые мы не можем нарастить одном только взмахом строительной линейки.

К тому же громоздкие шкафы-купе стали не модны года так 4 уже точно (в отличие от конца 90-х и начала 2000-х, когда купе начали только появляться на рынке и каждая семья непременно желала получить такой, чтобы продемонстрировать свою состоятельность).

Не бойтесь сказать шкафам свое твердое «НЕТ!», тем более что дизайнеры придумали кучу крутых вариантов и без их использования. Не бойтесь, неряшливо они не выглядят.

КОМПАКТНЫЕ ПОЛКИ

Места много не займут, удобны и подойдут под любой интерьер. На полках можно хранить свитера, пуловеры, футболки, джинсы, сумки, головные уборы и обувь. Не думайте, что выставленная на показ одежда будет смотреться неряшливо и неэстетично. Наоборот, одежда на виду дает простор воображению и может стать прекрасным украшением интерьера.

Не забудьте только оптимизировать ее по цветам, сделав плавный переход между комплектами. Благодаря такой дизайнерской идее комната станет сочной, яркой и гораздо уютнее. Одна из функциональных идей по хранению вещей без шкафов – полки в сочетании с подвесными штангами.

Места для вещей в них предостаточно, выглядят они легко, непринужденно и не грузно. Особенно хорошо такой вариант смотрится в интерьере в скандинавстком стиле или лофта.

P.S. При желании и умелых руках полки можно сделать самостоятельно из фанеры, досок, металла и других материалов.

СТЕЛЛАЖИ

Прекрасная современная альтернатива громоздким шкафам. Собственно говоря, выглядят стеллажи точно также, как и полки, но соединены друг с другом основой. Много места они не занимают, зато прекрасно вмещают множество вещей. В зависимости от того, что вам нужно, устанавливают несколько стеллажей: один для одежды, другой для обуви, третий для сумок и аксессуаров.

Стеллажи вмещают в себя много вещей

P.S. Если вам не по нраву, что одежда будет находиться на виду, соорудите ширму и спрячьте ее от посторонних глаз. Красивые занавески для маскировки тоже подойдут, плюс они добавят интерьеру изюминку и стилевого разнообразия. Главное подобрать занавески, которые будут сочетаться с интерьером комнаты.

МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ

Или конструкция передвижная, часто используемая в костюмерных, магазинах одежды и в квартирах-студиях. Почти весь гардероб легко уместится на этих стойках, да и мяться одежда будет намного реже в висячем положении.

Благодаря дизайнерским решениям, мобильные стойки обрели несколько полок для обуви и аксессуаров, так что они заменяют полноценные шкафы.

Благодаря дизайнерским решениям, мобильные стойки обрели несколько полок для обуви и аксессуаров, так что они заменяют полноценные шкафы.

P.S. Вместо мобильной стойки можно использовать стремянку, стилизованную по вашему вкусу.

КОРОБА ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ

Идеальный вариант для тех, у кого много свободного места под кроватью. В мебельных магазинах полным-полно разнообразных коробов (маленькие и большие, высокие и низкие, разноцветные и однотонные, картонные, пластиковые и плетеные). Выбирайте на свой вкус и кошелек любой, складывайте в них вещи и не заморачивайтесь на счет шкафа.

Во вместительных коробах удобно хранить зимние вещи, верхнюю одежду, постельное белье и полотенца. При выборе кровати можно сразу обратить внимание на модели со встроенными ящиками и коробами – они не крадут площадь, смотрятся стильно, но при этом не привлекают к себе лишнего внимания (глаза раздражать не будут).

P.S. Вместо коробов можно использовать дорожные чемоданы. Прятать под кровать их не обязательно: в последнее время старые чемоданы дизайнеры любят использовать в качестве прикроватных тумбочек, журнального столика и даже кресел. Так вы не только сэкономите пространство, но и внесете в скучный интерьер выразительности и креатива.

НАБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Хорошая, компактная и современная альтернатива шкафам-гробам. Конструкции не загромождают комнату, выполнены из качественных и долговечных материалов, смотрятся облегченно.

Крепятся наборные конструкции к стене, а направление задаете вы сами: полки на кронштейнах, держатели для брюк, рубашек и пиджаков, ячейки для хранения аксессуаров и обуви, выдвижные контейнеры и т.д.

ГАРДЕРОБ В НИШЕ

Любая ниша в стене легко превращается в первоклассную гардеробную, в которую хоть «Чёрта лысого можно спрятать». Она может быть открытой или закрытой – выбирать только вам. Решение очень практичное и экономит кучу места. В нише как раз можно установить полки, стеллажи, мобильные стойки, наборные конструкции, прикрепить вешалки, поставить вместительные короба и комод, ломая голову по поводу шкафа.

Источник: Хочу