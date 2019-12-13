Альтернатива шкафам или другие удобные способы хранения вещей

Когда площадь квартиры настолько мала, что использовать крупногабаритную мебель просто не предоставляется возможности, на помощь приходят разные дизайнерские хитрости. Шкафы-купе хоть и дико удобная штука, но беспощадно воруют драгоценные метры, которые мы не можем нарастить одном только взмахом строительной линейки.
К тому же громоздкие шкафы-купе стали не модны года так 4 уже точно (в отличие от конца 90-х и начала 2000-х, когда купе начали только появляться на рынке и каждая семья непременно желала получить такой, чтобы продемонстрировать свою состоятельность).
Не бойтесь сказать шкафам свое твердое «НЕТ!», тем более что дизайнеры придумали кучу крутых вариантов и без их использования. Не бойтесь, неряшливо они не выглядят.
КОМПАКТНЫЕ ПОЛКИ
Места много не займут, удобны и подойдут под любой интерьер. На полках можно хранить свитера, пуловеры, футболки, джинсы, сумки, головные уборы и обувь. Не думайте, что выставленная на показ одежда будет смотреться неряшливо и неэстетично. Наоборот, одежда на виду дает простор воображению и может стать прекрасным украшением интерьера.
Не забудьте только оптимизировать ее по цветам, сделав плавный переход между комплектами. Благодаря такой дизайнерской идее комната станет сочной, яркой и гораздо уютнее. Одна из функциональных идей по хранению вещей без шкафов – полки в сочетании с подвесными штангами.
Места для вещей в них предостаточно, выглядят они легко, непринужденно и не грузно. Особенно хорошо такой вариант смотрится в интерьере в скандинавстком стиле или лофта.
P.S. При желании и умелых руках полки можно сделать самостоятельно из фанеры, досок, металла и других материалов.
СТЕЛЛАЖИ
Прекрасная современная альтернатива громоздким шкафам. Собственно говоря, выглядят стеллажи точно также, как и полки, но соединены друг с другом основой. Много места они не занимают, зато прекрасно вмещают множество вещей. В зависимости от того, что вам нужно, устанавливают несколько стеллажей: один для одежды, другой для обуви, третий для сумок и аксессуаров.
P.S. Если вам не по нраву, что одежда будет находиться на виду, соорудите ширму и спрячьте ее от посторонних глаз. Красивые занавески для маскировки тоже подойдут, плюс они добавят интерьеру изюминку и стилевого разнообразия. Главное подобрать занавески, которые будут сочетаться с интерьером комнаты.
МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ
Или конструкция передвижная, часто используемая в костюмерных, магазинах одежды и в квартирах-студиях. Почти весь гардероб легко уместится на этих стойках, да и мяться одежда будет намного реже в висячем положении.
Благодаря дизайнерским решениям, мобильные стойки обрели несколько полок для обуви и аксессуаров, так что они заменяют полноценные шкафы.
P.S. Вместо мобильной стойки можно использовать стремянку, стилизованную по вашему вкусу.
КОРОБА ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ
Идеальный вариант для тех, у кого много свободного места под кроватью. В мебельных магазинах полным-полно разнообразных коробов (маленькие и большие, высокие и низкие, разноцветные и однотонные, картонные, пластиковые и плетеные). Выбирайте на свой вкус и кошелек любой, складывайте в них вещи и не заморачивайтесь на счет шкафа.
Во вместительных коробах удобно хранить зимние вещи, верхнюю одежду, постельное белье и полотенца. При выборе кровати можно сразу обратить внимание на модели со встроенными ящиками и коробами – они не крадут площадь, смотрятся стильно, но при этом не привлекают к себе лишнего внимания (глаза раздражать не будут).
P.S. Вместо коробов можно использовать дорожные чемоданы. Прятать под кровать их не обязательно: в последнее время старые чемоданы дизайнеры любят использовать в качестве прикроватных тумбочек, журнального столика и даже кресел. Так вы не только сэкономите пространство, но и внесете в скучный интерьер выразительности и креатива.
НАБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Хорошая, компактная и современная альтернатива шкафам-гробам. Конструкции не загромождают комнату, выполнены из качественных и долговечных материалов, смотрятся облегченно.
Крепятся наборные конструкции к стене, а направление задаете вы сами: полки на кронштейнах, держатели для брюк, рубашек и пиджаков, ячейки для хранения аксессуаров и обуви, выдвижные контейнеры и т.д.
ГАРДЕРОБ В НИШЕ
Любая ниша в стене легко превращается в первоклассную гардеробную, в которую хоть «Чёрта лысого можно спрятать». Она может быть открытой или закрытой – выбирать только вам. Решение очень практичное и экономит кучу места. В нише как раз можно установить полки, стеллажи, мобильные стойки, наборные конструкции, прикрепить вешалки, поставить вместительные короба и комод, ломая голову по поводу шкафа.
Источник: Хочу