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Здоровье / Общество

Чешется грудь и живот? Пора сделать тест на беременность

10:17 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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Одним из самых ранних признаков беременности, который замечаешь, как правило ещё до исчезновения месячных — учащенное мочеиспускание. Женщина начинает чаще мочиться, что не очень комфортно, если она продолжает ходить на работу.

Чешется грудь и живот? Пора сделать тест на беременность
В первый триместр некоторые будущие мамы сталкиваются с избыточным газообразованием

Некоторые признаки ранней беременности бывают необычными и даже вызывают смущение. Практика показывает, что многие женщины о них понятия не имеют.

Газы. В первый триместр некоторые будущие мамы сталкиваются с избыточным газообразованием. Винить в этом следует повышенный уровень прогестерона, который расслабляет мышцы в организме, включая и кишечные. Всё это замедляет пищеварение, что способствует образованию газов и вздутию.

Частые походы в туалет. Один из самых ранних признаках беременности, который замечаешь ещё до исчезновения месячных. Женщина начинает чаще мочиться, что не очень комфортно, если вы продолжаете ходить на работу. Опять-таки причиной этого являются гормональные изменения, которые увеличивают количество жидкости, перерабатываемой почками.

Металлический привкус во рту. Это состояние называют дисгевзией, и многие будущие мамы испытывают неприятный металлический привкус во рту во время первого триместра, даже если они вообще ничего не едят. Опять-таки, в этом виноват повышенный уровень эстрогена.

Больше слюны. Ещё один очень распространенный признак ранней беременности помимо тошноты и токсикоза. Из-за гормональных изменений увеличивается выработка слюны. К началу второго триместра это обычно проходит.

Зуд. Очень раздражающее явления в начальный период беременности, причём зуд может накрыть вас в любой точке тела, но чаще всего он проявляет себя в области живота и груди. Очень сложно противостоять постоянному желанию чесать себя. Дело в том, что из-за изменений тела кожа натягивается. Гормональные перепады и здесь играют свою роль, а главная причина зуда — рост показателей эстрогена.

Источник: МедикФорум

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