Лыжникам негде тренироваться в спортивном Бердске

Их лыжню упорно (и массово!) «приватизируют» несознательные граждане без лыж.
Их лыжню упорно (и массово!) «приватизируют» несознательные граждане без лыж.
— Плохое отношение граждан к лыжным трассам – общероссийская проблема, — говорят тренеры. — При этом за границей, где мы бывали, всё совершенно по-другому. Люди понимают: лыжня — только для спортсменов, а для прогулок и скандинавской ходьбы — отдельная тропинка. У россиян такого понимания нет. В нашем городе это уже до крайности обострило проблему. Может, хотя бы регулярные разъяснения в СМИ помогут нам достучаться до сознания бердчан; наши собственные попытки что-то изменить не приносят желаемых результатов.
Больше всего у спортсменов и тренеров вызывают нарекания граждане, которые воспринимают расчищенную трассу для лыжных тренировок как аллею для пеших прогулок по заснеженному лесу или парку. Гуляют поодиночке или целыми группами, с детишками и собаками. В результате за короткое время трасса превращается в прифронтовую полосу: истоптана, изрыта, вся в ямках и буграх.
Для того, чтобы привести изуродованную трассу в порядок, нужно раз за разом тратить деньги: без использования специальной техники тут не обойтись. Но финансовый аспект (кстати, весомый) отягощается моральными издержками. Между людьми на лыжах и людьми без лыж разгораются порой столь жаркие баталии, что снегу впору растаять.
— Словесная перепалка идет такая!.. Кажется, ещё чуть-чуть — и до драки дело дойдёт, — говорят тренеры. – К примеру, сейчас на «Метелице» идут соревнования, трасса огорожена, но людям всё нипочём! Они упорно шагают и шагают по ней! Одна бабуля даже попыталась собрать в свою объёмную сумку конусы для разметки лыжной трассы. Объяснила тем, кто стал её останавливать: «Усё равно валяются и никому не нужны».
В Парке Победы по лыжероллерной трассе частенько разгуливают жители города с детскими колясками, у отцов семейства в руках можно увидеть бутылку пива, а то и водки. Спортсменов, которые пытаются им объяснить, что гулять в том месте, где идут тренировки на высокой скорости, опасно, папаши посылают на три русских буквы и спокойно вышагивают дальше.
— Мы прекрасно понимаем, что лыжные трассы в нашем городе расположены в зонах, предназначенных для отдыха жителей, но поскольку отдельных мест для занятий спортсменов нет, в очередной раз просим отдыхающих с пониманием относиться к создавшейся ситуации, — говорили участники совещания в спортшколе «Восток».
Парк отдыха — отдыхающим
В свою очередь, у горожан, не имеющих спортивных разрядов, своё видение ситуации.
— Мы с сынишкой в выходные дни дома не сидим, — делится бердчанка Анна Мишина. — Проводим досуг то в Парке Победы, то на «Метелице». Что касается парка, там лыжероллерная трасса огибает его змейкой. Любители моциона гуляют по парку, не покушаясь на лыжню. Другое дело — фанатки скандинавской ходьбы. Вот они — проблема! Единственный, на мой взгляд, способ убрать их с лыжни — оборудовать для них свою трассу (длинная им и не нужна), чистить её так же, как лыжную. У «Востока» нет на это денег? Так в Бердске «Спортоград» создан специально для помощи поклонникам здорового образа жизни.
— Теперь о «Метелице», — говорит Анна. — Видели бы вы, что там было в прошлые выходные! Такое впечатление, что весь город собрался здесь: взрослые, дети, собаки… Люди на лыжах, малыши на санках, бабули с палками для ходьбы… Последним, кстати, здесь обустроили специальное место, и руководству комплекса следовало бы решительнее направлять их по нужному адресу.
— В общем-то среди собравшихся на «Метелице» царили мир и согласие. Хотя я сама очень испугалась, когда, спускаясь с горки, увидела перед собой крохотного шпица, которого, налети я на него на скорости, непременно бы травмировала. (Хозяева гуляли рядом.) Не налетела. Резко свернула в сторону. Упала в пушистый сугроб. Бывает. Ещё был неприятный момент, когда разогнавшийся лыжник обругал мальчонку лет семи, который замешкался уступить ему лыжню. Мама ребёнка, ехавшая следом (и успевшая пропустить «пана спортсмена») сделала мужчине замечание, на что тот бросил: «Возле подъезда катайтесь!».
— Извините! Горожане приехали отдохнуть именно в то место, которое для этого предназначено. Конечно, на «Метелице» нет специальных трасс: для детей, для лыжных «чайников», для спортсменов. Но трасса — почти 10 км. С указателями. Сначала она попроще — как раз для начинающих. Потом усложняется. Если ты спортсмен и нужна скорость, беги по 8-километровой, туда случайный человек не забредёт. А там, где катаются дети, поумерь прыть. Всё-таки в городе — 100 тысяч жителей. А спортсменов — сколько?
Будем сосуществовать
Какие меры для создания отдельной лыжни для спортсменов принимаются чиновниками города? На этот вопрос я попросила ответить Светлану Ашихмину, директора городского отдела физкультуры и спорта.
— На сегодняшний день сделать трассу в каком-то особом месте — огромная проблема, — говорит Светлана Васильевна. – Возводить её нужно за чертой города, но пока это невозможно, это долгосрочная перспектива. Нам советуют проложить лыжню для спортсменов в городских лесах. Этот вопрос мы поднимали даже на уровне президента Путина, но сделать ничего нельзя в рамках законодательства.
— Уважаемые бердчане, давайте учиться сосуществовать, — призывает Светлана Ашихмина. — Так уж сложилось, что в местах массового отдыха горожан нам приходится готовить и спортсменов, которых немало в нашем городе. Только в спортивной школе «Восток» лыжами у тренеров занимаются 400 ребятишек. Также в Бердске много не только лыжников-любителей, но и лыжников-профессионалов, которые участвуют в городских и областных соревнованиях. Им нужна хорошая лыжня для тренировок. Надеюсь, горожане начнут это понимать.
Стрельбище закроют?
Как сообщила «С» Ирина Пастухова, директор спортшколы «Восток», сегодня в Бердске назрела ещё одна проблема, требующая немедленного решения.
— Согласно требованиям Росгвардии, стрельбище должно быть огорожено, в противном случае его могут закрыть, значит, развивать биатлон мы просто не сможем, — говорит Ирина Юрьевна. — Мы отправляем письма в разные инстанции с просьбой выделить средства. Для нас ограждение стрельбища – первоочередная задача: в Новосибирской области всего два биатлонных комплекса.
… Возможно, огораживая стрельбище, заодно удастся огородить и лыжероллерную трассу? Тогда не станет обеих проблем. А пока приходится уповать на разум горожан: их понимание ситуации и способность жить дружно.