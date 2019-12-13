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 Хотим поменять свою УК Жилкомсервис на другую, подскажите какую выбрать?

11:12 13.12.2019
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 Хотим поменять свою УК Жилкомсервис на другую, подскажите какую выбрать.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ёжик:
Хотим поменять свою УК Жилкомсервис на другую, подскажите какую выбрать.

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От редакции

Какой УК вы довольны?

Гость Очередной, 13 декабря 2019 11:24
В современных условиях, предлагаемых жилищным законодательством - вообще не принципиально, какую)))
Все они будут:
а) обещать
б) платные
в) примерно в одинаковой цене с примерно одинаковым списком работ
Есть, конечно, совсем отстойные. У которых одна касса где-то там вдалеке, и из персонала - директор, да "универсал, который и сантехник, и электрик, и к тому же главный инженер", и диспетчерская - в Африке. Так что смотрите, думайте. УК сейчас много на каждом углу, практически..
Аноним, 13 декабря 2019 11:35
Сам в жилкомсервисе, и ещё у родственников различные компании, мы сравниваемся периодически - побойтесь бога менять свою ук
Аноним, 13 декабря 2019 12:01
Только берите управление в сои руки, тогда по договору любую компанию привлечь можете, но главное "утром стулья- вечером деньги", а не наоборот, как работают все УК
Гость Очередной, 13 декабря 2019 13:15
ну если брать управление "в свои руки" - то людям и ук получается, не нужна...
это вы в своей квартире можете в свои руки что хочешь брать, а в многоквартинике вы хрен с кем договоритесь, что делать/чего не делать, за что платить/не платить, а потом вам в эти ваши "свои руки" еще и все соседи по разу наплюют :)
Аноним, 13 декабря 2019 13:18
у нас было прямое управление через совет дома.
потом пришли УК, собрали жильцов, навешали лапши на уши в стиле "у нас большие объемы, а значит будет для вас дешевле", жильцы и проголосовали за обещания.
ИТОГ: тариф вырос в 1,5 раза.
потом долго ходили возмущались что их обманули и теперь вынуждены кормить их штат юристов и оплачивать корпоративы и премии.

вот такие вот у нас люди: не умеют думать и рассуждать.
так что я лично плюнул: с таким менталитетом никаких нервов не хватит людям добро делать - все равно на сторону смотрят и верят пустым обещаниям.
Однако, 13 декабря 2019 12:08
Рассмотрите как вариант вновь созданную УК "Жилищник", которая будет стараться работать завлекая дома к себе, а потом привыкнет работать только хорошо. Независимая от бизнеса, создана по инициативе старейших председателей советов домов, директор привлекает своей порядочностью и организаторскими способностями, зарекомендовал себя как защитник интересов и прав рабочих как председатель независимого профсоюза на ТГК, пр. Наш дом уже отголосовал и переходим туда, Ленина,43. Приглашаем!
Аноним, 13 декабря 2019 12:35
Товарищ Ёжик, вдвойне опасайтесь вновь созданных ук, и втройне рассказывающих, как выше, о нью-васюках.
Ёжик, 13 декабря 2019 12:37
Спасибо! Подумаем, а где офис УК находится?
Домохозяин, 13 декабря 2019 12:48
Презабавная эта УК Жилищник, презабавная, огласите весь список -"старейших председателей советов домов"
Гость Очередной, 13 декабря 2019 13:17
А вот и топикстартер))))))
Гость Очередной, 13 декабря 2019 13:21
А вот и топикстартер))))))
Гость Очередной, 13 декабря 2019 13:27
"будет стараться работать завлекая дома к себе, а потом привыкнет работать только хорошо"! Точно! Вот в чем секрет!!! Остальные-то компании на рынке - дураки, и сразу не старались "завлекать дома к себе", вот и не смогли привыкнуть работать "только хорошо". А сразу кааак начали работать плохо)))). Нет, а что... собираешь жителей и честно так им говоришь - "Товарищи! Мы сразу работаем плохо. Но потом зато мы не деградируем, а поддерживаем стабильность - продолжаем работать плохо".
А про старейших председателей да защиту рабочих - так себе пиар, даже бабушки не поведутся...

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