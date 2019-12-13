В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ёжик:
Хотим поменять свою УК Жилкомсервис на другую, подскажите какую выбрать.
Хотим поменять свою УК Жилкомсервис на другую, подскажите какую выбрать?
Хотим поменять свою УК Жилкомсервис на другую, подскажите какую выбрать.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Ёжик:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Какой УК вы довольны?
«Искитимцемент» организовал турнир по хоккею с шайбой
13:02 13-12-2019
Из-за ветоши загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Один погиб, один пропал и 10 моряков пострадали 2
12:45 13-12-2019
БердскВ иске 2 млн рублей за разбитый нос к энергетикам отказал областной суд пенсионерке из Бердска 2
11:45 13-12-2019
Путин: "А у нас в квартире газ, а у вас?". Зеленский: "А у нас газопровод. И в этом баланс"
11:30 13-12-2019
Альтернатива шкафам или другие удобные способы хранения вещей
11:18 13-12-2019
Все они будут:
а) обещать
б) платные
в) примерно в одинаковой цене с примерно одинаковым списком работ
Есть, конечно, совсем отстойные. У которых одна касса где-то там вдалеке, и из персонала - директор, да "универсал, который и сантехник, и электрик, и к тому же главный инженер", и диспетчерская - в Африке. Так что смотрите, думайте. УК сейчас много на каждом углу, практически..
это вы в своей квартире можете в свои руки что хочешь брать, а в многоквартинике вы хрен с кем договоритесь, что делать/чего не делать, за что платить/не платить, а потом вам в эти ваши "свои руки" еще и все соседи по разу наплюют :)
потом пришли УК, собрали жильцов, навешали лапши на уши в стиле "у нас большие объемы, а значит будет для вас дешевле", жильцы и проголосовали за обещания.
ИТОГ: тариф вырос в 1,5 раза.
потом долго ходили возмущались что их обманули и теперь вынуждены кормить их штат юристов и оплачивать корпоративы и премии.
вот такие вот у нас люди: не умеют думать и рассуждать.
так что я лично плюнул: с таким менталитетом никаких нервов не хватит людям добро делать - все равно на сторону смотрят и верят пустым обещаниям.
А про старейших председателей да защиту рабочих - так себе пиар, даже бабушки не поведутся...