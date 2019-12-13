По sms предупредил о своем самоубийстве друга 32-летний житель Бердска

Сообщение о необходимости деблокировки входной двери в квартиру одном из домов по ул. Лунной получил поздним вечером 12 декабря из службы 112 дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. 32-летний бердчанин не реагировал продолжительное время на звонки и стук в дверь, накануне он отослал своему другу sms с текстом суицидальной направленности.
Трое спасателей прибыли на место и деблокировали входную дверь. В квартире они нашли мертвого мужчину и передали сотрудникам полиции. Предположительно, он совершил суицид, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.