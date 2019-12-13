Skoda Karoq будут продавать за 1 515 000 рублей в России

Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде

Компания Skoda объявила о старте производства в Нижнем Новгороде кроссовера Karoq. Напомним, накануне компактный SUV был официально представлен в России.

Сборка машины в Нижнем Новгороде осуществляется по методу полного цикла (CKD). Новинка стала третьей моделью чешской марки после Octavia и Kodiaq, которую выпускают на предприятии.

В прошлом году чешский автопроизводитель доставил 115 700 Karoq клиентам по всему миру, а за первые 11 месяцев 2019 года этот показатель составил 137 700 единиц.

Продажа Karoq в России стартуют в начале следующего года. Сначала он будет продаваться только с турбированным мотором 1,4 л (150 л.с.), новой 8-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Цена — 1 515 000 рублей.

Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

Напомним, продажи Skoda в России продолжают увеличиваться (хотя сам рынок уже давно стагнирует). В ноябре марка передала клиентам 9 050 автомобилей — на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 79 436 машин, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Источник: Автоновости дня