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Здоровье / Общество

Я ничего не помню: Плохая память создает проблемы в жизни?

17:52 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сон, возраст и подавленное настроение — три фактора, которые связаны с рабочей памятью.

Я ничего не помню: Плохая память создает проблемы в жизни?
Ученые нашли, что влияет на качество памяти

Рабочая память — важная часть повседневной деятельности человека, и на нее влияют многочисленные факторы. В недавнем докладе ученые связали три фактора, связанных со здоровьем — сон, возраст и подавленное настроение — с рабочей памятью. Их выводы, опубликованы в Журнале Международного нейропсихологического общества (International Neuropsychological Society).

Рабочая память — это часть краткосрочной памяти человека, которая помогает с временным хранением и управлением информацией. Этот процесс часто используется в задачах, требующих более высокого уровня когнитивных способностей — оценка текущей ситуации, говорение на языке и навигация по окружающей обстановке.
Исследования: качественный и количественный показатель

Для сбора данных они провели два исследования. Первое показало, что плохое качество сна и подавленное настроение способствовали ухудшению количественных показателей рабочей памяти. Это означало, что люди, которые спали меньше и имели более плохое настроение, реже сохраняли кратковременную память.
Что касается второго исследования, ученые определили, что возраст имеет обратную зависимость с точностью рабочей памяти. Это означает, что с возрастом люди чаще путают детали и имеют менее точные воспоминания.

В целом, ученые определили, что эти три фактора оказывают влияние на рабочую память. Они полагают, что рассмотрение нескольких факторов, а не одного, могло бы помочь в продвижении будущих методов лечения симптомов плохой памяти.
Как сохранить оптимальную рабочую память
Сон, настроение и возраст являются частью жизни любого человека. Вот несколько советов, чтобы эти три фактора работали вместе для поддержания надлежащей рабочей памяти:
Хорошо высыпайтесь. Хороший сон способствует не только улучшению настроения, но и улучшению работы.
Попробуйте медитировать. Эта практика помогает обрабатывать эмоции и, как известно, улучшает психическое здоровье.
Ешьте больше здоровой пищи. К ней относятся фрукты, овощи и орехи. Это богатые источники антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным стрессом.
Упражнения. Большая физическая активность повышает настроение человека, а также его общее состояние здоровья.

Источник: medikforum.ru

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