Болит и ломит все тело: опасные причины это боли

Человек должен обратиться к врачу, если он испытывает постоянную боль, несмотря на используемые средства борьбы с ней.

Иногда боли в теле могут быть связаны с серьезными заболеваниями

Иногда боли в теле могут быть связаны с серьезными заболеваниями, среди которых – грипп, сердечная недостаточность, проблемы с печенью. В опасных причинах болей, возникающих в теле, разбирался портал MedikForum.ru.

Фибромиалгия. Страдающие от нее люди жалуются на боль во всем теле, плохой сон и хроническую усталость, нередко бывают склонны к депрессии, головным болям, головокружению. При этом для фибромиалгии характерно отсутствие видимой причины болевых ощущений — органических повреждений при обследовании не выявляется. В случае этого заболевания в мозге нарушается обработка сигналов, поступающих от внутренних органов, мышц, суставов и т.п. Мозг воспринимает их как болевые и у человека развивается гиперчувствительность к боли.

Инфекции и вирусы. Грипп, простуда и другие вирусные или бактериальные инфекции также могут привести к боли в теле. При инфекции иммунная система выделяет для борьбы с ней большое количество лейкоцитов. Это может привести к воспалению, из-за которого в мышцах тела возникают болезненность и скованность.

Задержка жидкости. Когда в организме задерживается жидкость, могут развиваться отеки и воспаление, что приводит к общим мышечным болям. Также могут ощущаться острые, локализованные боли и судороги.

Почему возникает задержка жидкости? Это явление может быть связано с опасными состояниями, среди которых

проблемы с щитовидной железой,

застойная сердечная недостаточность,

цирроз печени,

хроническая болезнь почек,

венозная недостаточность.

Каждое из этих состояний требует специального лечения.

Гипокалиемия. О ней заходит речь в случае очень низкого уровня калия в крови. Гипокалемия негативно влияет на работу нервов и мышц, что может провоцировать боли в теле, слабость, усталость, мышечные спазмы.

Обезвоживание. Дляосуществления всех физиологических процессов в теле ему необходимо достаточное количество влаги. Обезвоживание может вызывать у человека чувство усталости и боли: из-за недостатка воды в организме задерживаются нежелательные вещества, на которые он может реагировать воспалением и болью.

Недосып. Недостаток сна влияет на способность организма восстанавливать ткани и клетки. Когда тело не имеет достаточно времени для восстановления, человек может чаще испытывать боли.

Пневмония. Эта легочная инфекция может быть очень опасной без лечения. Пневмония ведет к тому, что организм не получает достаточное количество кислорода. Из-за нехватки кислорода эритроциты и ткани оказываются не в состоянии функционировать должным образом, что может вызвать боли.

Артрит. Данное заболевание возникает, когда воспаляются суставы, и об этом может сигналить боль. Артрит может быть результатом аутоиммунного состояния, при котором иммунная система организма начинает атаковать здоровые ткани, выстилающие суставы.

Аутоиммунные нарушения. Помимо артрита, различные аутоиммунные нарушения могут вызывать развитие других заболеваний, при которых также может ощущаться телесная боль.

Системная красная волчанка. Это хроническое воспалительным заболеванием соединительных тканейнеизвестной этиологии, способное поражать любые органы: суставы, почки, легкие, сердце. Волчанка часто имитирует симптомы других заболеваний: например, могут ощущаться усталость, отеки, суставная боль.

Миозит. Он характеризуется воспалением мышц. Другие симптомы миозита включают усталость и общее ощущение нездоровья.

Рассеянный склероз. В этом случае аутоиммунный процесс затрагивает центральную нервную систему. Люди с РС чувствуют боли в теле, потому что ткани, окружающие их нервные клетки, оказываются поврежденными из-за постоянного воспаления.

Когда обращаться к врачу. Человек должен обратиться к врачу, если он испытывает

постоянную боль, несмотря на используемые средства борьбы с ней;

сильную боль без видимой причины;

боль в теле, которая возникает вместе с сыпью;

боли в теле или мышечные боли, сопровождающиеся сильным покраснением или припухлостью;

постоянную лихорадку;

боль в теле наряду с сильной отечностью.

Источник: medikforum.ru