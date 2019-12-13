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Спилили и разжали кольцо с опухшего пальца юноши спасатели в Бердске

12:15 13.12.2019 Фото: pixabay.com
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Бердчанин обратился за помощью к врачам, но те не смогли снять металлическое кольцо.

Спилили и разжали кольцо с опухшего пальца юноши спасатели в Бердске
Металлическое кольцо пережало палец 18-летнего пациента

В ночь на 13 декабря в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, обратился дежурный врач приемного отделения горбольницы. Он сообщил, что требуется помощь снять металлическое кольцо с пальца пациента. Самостоятельно медики справиться с этим не могут. Палец 18-летнего парня отекает.

— Спасатели выехали на ул. Боровую, 109. С помощью слесарного инструмента перепилили и разжали металлическое кольцо и освободили палец пациента больницы, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

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От редакции

Галина Панчева

Аноним, 13 декабря 2019 12:49
Ну хоть с пальца

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