Спилили и разжали кольцо с опухшего пальца юноши спасатели в Бердске

Бердчанин обратился за помощью к врачам, но те не смогли снять металлическое кольцо.

Металлическое кольцо пережало палец 18-летнего пациента

В ночь на 13 декабря в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, обратился дежурный врач приемного отделения горбольницы. Он сообщил, что требуется помощь снять металлическое кольцо с пальца пациента. Самостоятельно медики справиться с этим не могут. Палец 18-летнего парня отекает.

— Спасатели выехали на ул. Боровую, 109. С помощью слесарного инструмента перепилили и разжали металлическое кольцо и освободили палец пациента больницы, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.