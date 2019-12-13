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Заплатить 1000 рублей плотнику за роль Деда Мороза на утреннике заставляют родителей в детсаду Бердска

16:15 13.12.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Заведующая детским садом ошеломлена этой новостью. Мамочки, обратившиеся в редакцию, побоялись называть свои имен. Они не хотя повторить судьбу семьи из Новосибирска, не заплатившую на чаепитие.

Заплатить 1000 рублей плотнику за роль Деда Мороза на утреннике заставляют родителей в детсаду Бердска
Во всех детсадах Деда Мороза играет воспитатель

Возмущенные мамочки детсадовцев обратились на условиях анонимности в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». По их словам, воспитатели в группах, куда ходят их чада, предлагают «скинуться» на Деда Мороза.

Говорят, что Деда Мороза якобы некому играть. С группы собирают по 1000 рублей, чтобы эту роль исполнил плотник детсада. Это не большие деньга на семью, но дело принципа. Почему мы должны платить за Деда Мороза в детском саду? Раньше ведь всегда их играли воспитатели. Что изменилось сегодня? — недоумевает бердчанка.

Женщины отказались называть свои имена и название детского сада, опасаясь, что их детей затравят или лишат новогоднего утренника.

— Была уже история с чаепитием в Новосибирске. Нам такое повторение и скандалы не нужны. Нашим детям еще не один год ходить в этот сад, — признаются мамы.

«Курьер. Среда. Бердск» побеседовал с заведующей детским садам Бердска, в котором воспитатели некоторых групп понуждают скидываться на Деда Мороза.

-В одной группе у нас играет Деда Мороза папочка. Он сам изъявил желание. Но там нет даже намека на взимание с кого-либо денег. Я об этом слышу в первый раз. Обычно эта роль достается воспитателям. Я сейчас еще раз проведу мониторинг, но вы меня ошарашили. Мы принимали решение о том, что будем обходится своими силами без наемных товарищей. Наемного Деда Мороза у нас никогда не было, — заверила заведующая детским садом.

Прокурор Бердска Роман Сивак прокомментировал обращение бердчанок в редакцию «Курьер. Среда Бердск»: если родители не против, то нарушений нет. Те родители, которые не согласны с платой за Деда Мороза могут просто за него не платить.

Стоит отметить, что подобная история уже звучала на страницах «Курьер. Среда. Бердск» в 2017 году. Как рассказывала начальник отдела образования бердского УО Марина Вишневская, в детских садах все утренники проводятся своими силами, будут ли они приглашать артистов или захотят что-нибудь еще или папа захочет выступить — по желанию родителей решается на родительских комитетах.

В детском саду мужчины-сотрудники редкость, поэтому Деда Мороза обычно играет женщина, но некоторые родители против этого, поэтому выступают с предложениями, чтобы Дед Морозом был папа или приглашенный человек.
Как говорила Вишневская, детский сад не приглашает профессионала. Это могут сделать только родители, если у них есть такое рьяное желание, и сами они готовы за это заплатить, у детского сада средства на это не заложены.

Если в детском саду настаивают, чтобы Дед Мороз был приглашенный и за деньги, нужно встретится с руководством детского сада и обсудить ситуацию.

По мнению руководителя дошкольного учреждения, работник детского сада не может настаивать на приглашении профессионала. Должно учитываться мнение всех родителей, хотят они профессионала или нет. Нужно собраться и обговорить эту ситуацию.

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От редакции

Платите за Деда Мороза в саду?

123, 13 декабря 2019 16:40
Вот из-за таких мамочек, которые вместо того, чтобы обсудить вопрос с заведующей, как это делают нормальные адекватные взрослые люди, множество родителей потом должны подписывать кучу ознакомлений, что с них не собирают деньги.
Мамочкам нужно срочно к психиатрам обращаться, не нормально это, когда под предлогом анонимности они рассказывают не столько о том, что это чья-то инициатива пригласить за деньги человека, сколько о том, что они не способны идти на контакт с людьми. Именно это видно во всех подобных новостях.
Вот если заведующая будет как-то давить или не поможет разрешить ситуацию тихо мирно и всем во благо - стоит не в газеты писать, а идти прямиком в управление образование и затем в прокуратуру.

Вроде взрослые люди, или нет?
Аноним, 13 декабря 2019 17:08
А с чего ради воспитатели должны быть актерами? Вы их спросили, рады ли они скакать в ряженными на утренниках? Лично я это вспоминаю как страшный сон. Одно успокаивает, что все это для детей. Но, стресс и волнение каждый раз испытывала не на пользу здоровья.
Евгений, 13 декабря 2019 17:12
Чтооо? 1000р с семьи? Не многовато ли? Сколько в группе детей? 20-30 ребятишек, приравнивается к 20-30тысячам рублей: из расхода 1ребенок-1семья-1000р. Даа там плотник за один утренник соберет полугодовалую зарплату, исходя из таких расчетов, и это ещё без подарков, конфет и всего прочего, чисто только за то чтобы сыграть роль деда мороза или я что то не так понял. Если же все так, как изложено выше, то я сам готов отложить свои дела и прогуляться по дет.садам, неплохая бы была прибавка к зарплате

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