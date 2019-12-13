Заплатить 1000 рублей плотнику за роль Деда Мороза на утреннике заставляют родителей в детсаду Бердска

Заведующая детским садом ошеломлена этой новостью. Мамочки, обратившиеся в редакцию, побоялись называть свои имен. Они не хотя повторить судьбу семьи из Новосибирска, не заплатившую на чаепитие.

Во всех детсадах Деда Мороза играет воспитатель

Возмущенные мамочки детсадовцев обратились на условиях анонимности в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». По их словам, воспитатели в группах, куда ходят их чада, предлагают «скинуться» на Деда Мороза.

Говорят, что Деда Мороза якобы некому играть. С группы собирают по 1000 рублей, чтобы эту роль исполнил плотник детсада. Это не большие деньга на семью, но дело принципа. Почему мы должны платить за Деда Мороза в детском саду? Раньше ведь всегда их играли воспитатели. Что изменилось сегодня? — недоумевает бердчанка.

Женщины отказались называть свои имена и название детского сада, опасаясь, что их детей затравят или лишат новогоднего утренника.

— Была уже история с чаепитием в Новосибирске. Нам такое повторение и скандалы не нужны. Нашим детям еще не один год ходить в этот сад, — признаются мамы.

«Курьер. Среда. Бердск» побеседовал с заведующей детским садам Бердска, в котором воспитатели некоторых групп понуждают скидываться на Деда Мороза.

-В одной группе у нас играет Деда Мороза папочка. Он сам изъявил желание. Но там нет даже намека на взимание с кого-либо денег. Я об этом слышу в первый раз. Обычно эта роль достается воспитателям. Я сейчас еще раз проведу мониторинг, но вы меня ошарашили. Мы принимали решение о том, что будем обходится своими силами без наемных товарищей. Наемного Деда Мороза у нас никогда не было, — заверила заведующая детским садом.

Прокурор Бердска Роман Сивак прокомментировал обращение бердчанок в редакцию «Курьер. Среда Бердск»: если родители не против, то нарушений нет. Те родители, которые не согласны с платой за Деда Мороза могут просто за него не платить.

Стоит отметить, что подобная история уже звучала на страницах «Курьер. Среда. Бердск» в 2017 году. Как рассказывала начальник отдела образования бердского УО Марина Вишневская, в детских садах все утренники проводятся своими силами, будут ли они приглашать артистов или захотят что-нибудь еще или папа захочет выступить — по желанию родителей решается на родительских комитетах.

В детском саду мужчины-сотрудники редкость, поэтому Деда Мороза обычно играет женщина, но некоторые родители против этого, поэтому выступают с предложениями, чтобы Дед Морозом был папа или приглашенный человек.

Как говорила Вишневская, детский сад не приглашает профессионала. Это могут сделать только родители, если у них есть такое рьяное желание, и сами они готовы за это заплатить, у детского сада средства на это не заложены.

Если в детском саду настаивают, чтобы Дед Мороз был приглашенный и за деньги, нужно встретится с руководством детского сада и обсудить ситуацию.

По мнению руководителя дошкольного учреждения, работник детского сада не может настаивать на приглашении профессионала. Должно учитываться мнение всех родителей, хотят они профессионала или нет. Нужно собраться и обговорить эту ситуацию.