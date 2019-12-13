13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Виды и характеристики наручных часов

15:40 13.12.2019
0

Наручные часы – это стильный аксессуар, который показывает не только время, но и выполняет ряд других функций.

Виды и характеристики наручных часов

 В некоторых моделях может быть встроенный календарь, шагомер, компас, барометр и др. Швейцарские часы ценятся за безупречное качество и долговечность, стильный дизайн и уникальность. Демократичная цена часов hublot приятно удивит успешных людей, которые знают толк в качественных и оригинальных аксессуарах.

Виды механизмов наручных часов

Наручные часы в зависимости от принципа действия бывают механическими, кварцевыми и электронными. Кварцевые часы не нужно постоянно заводить, а для непрерывной работы механизмов достаточно менять батарейку раз в три года. Работа механизма основана на кварце, который приводит в действие шаговый микродвигатель.

В электронных изделиях частота шага передается специальному генератору, который посылает сигналы на микропроцессор. Отличительной особенностью является наличие электронного дисплея, на котором показывается точное время и другие функции.

Работа механических часов основана на сжатии и постепенном развертывании пружины. При раскручивании пружины шестеренки запускаются и работают без дополнительных источников питания. Следует своевременно их заводить, для чего используется головка на корпусе часов.

Основные характеристики часов

Подобрать оригинальные швейцарские часы можно на сайте https://watches-master.com/watches/audemars-piguet, где представлен большой выбор популярных моделей от лучших производителей. При выборе модели наручных часов следует обращать внимание на такие характеристики, а именно:

  • антибликовое покрытие стекла;

  • герметичность;

  • водонепроницаемость;

  • источник энергии;

  • противоударность и точность хода;

  • дизайн и декор;

  • используемые материалы для производства;

  • бренд и стоимость.

Антибликовое покрытие стекла позволяет устранить блики и отражение света, повышает прочность и устойчивость к механическим повреждениям. От герметичности часов зависит их устойчивость к воздействию влаги и загрязнениям, а показатели отображены на задней стенке корпуса или внизу циферблата.

В качестве источников питания могут использоваться солнечные и обычные батарейки, кварцевый или механический механизм. Для производства противоударных часов производители используют титан, минеральное стекло, сапфир, высокопрочный пластик и другие материалы.

При выборе модели следует обращать внимание на тип циферблата. Он может быть стрелочным, цифровым или комбинированным. Секундная стрелка может быть, как в механических, так и кварцевых моделях, при этом она расположена на основном циферблате или выносится отдельно.

Стекло может быть минеральным, пластиковым и сапфировым, при этом плоское лучше и надежнее, чем выпуклое. Его проще заменить и оно устойчиво к внешним воздействиям. Стоимость наручных часов зависит от наличия дополнительных функций и декоративного оформления.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовую искусственную елку высотой 12 метров установили у ДК "Родины" в Бердске
17:30 13-12-2019
Новую искусственную елку высотой 12 метров установили у ДК
Не может сходить в туалет на протяжении 5 лет из-за синдрома Фаулера англичанка
17:30 13-12-2019
Не может сходить в туалет на протяжении 5 лет из-за синдрома Фаулера англичанка
10 способов понизить давление без лекарств
17:22 13-12-2019
10 способов понизить давление без лекарств
БердскХозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак
17:15 13-12-2019
Хозяйка растерзанного цепным псом йокширского терьера из Бердска просит Заксобрание принять закон о выгуле собак
БердскНе требуется "по закону" справка для посещения бассейна в Бердске
17:07 13-12-2019
Не требуется
БердскЧто за суеверия? Не верят в ужасы пятницы, 13-го, жители в Бердске
17:06 13-12-2019
Что за суеверия? Не верят в ужасы пятницы, 13-го, жители в Бердске
Вымирает Россия: сократится количество россиян по итогам 2019 года
17:00 13-12-2019
Вымирает Россия: сократится количество россиян по итогам 2019 года
Рассеянный склероз и волчанку вызывают отцовские X-хромосомы
16:55 13-12-2019
Рассеянный склероз и волчанку вызывают отцовские X-хромосомы
Асциминиб вылечит лейкоз без тяжелых последствий
16:50 13-12-2019
Асциминиб вылечит лейкоз без тяжелых последствий
БердскSOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске 1
16:45 13-12-2019
SOS: сбежавший из зоны преступник в бирюзовой футболке и со шрамом над губой может скрываться в Бердске