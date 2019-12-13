Виды и характеристики наручных часов

Наручные часы – это стильный аксессуар, который показывает не только время, но и выполняет ряд других функций.

В некоторых моделях может быть встроенный календарь, шагомер, компас, барометр и др. Швейцарские часы ценятся за безупречное качество и долговечность, стильный дизайн и уникальность. Демократичная цена часов hublot приятно удивит успешных людей, которые знают толк в качественных и оригинальных аксессуарах.

Виды механизмов наручных часов

Наручные часы в зависимости от принципа действия бывают механическими, кварцевыми и электронными. Кварцевые часы не нужно постоянно заводить, а для непрерывной работы механизмов достаточно менять батарейку раз в три года. Работа механизма основана на кварце, который приводит в действие шаговый микродвигатель.

В электронных изделиях частота шага передается специальному генератору, который посылает сигналы на микропроцессор. Отличительной особенностью является наличие электронного дисплея, на котором показывается точное время и другие функции.

Работа механических часов основана на сжатии и постепенном развертывании пружины. При раскручивании пружины шестеренки запускаются и работают без дополнительных источников питания. Следует своевременно их заводить, для чего используется головка на корпусе часов.

Основные характеристики часов

Подобрать оригинальные швейцарские часы можно на сайте https://watches-master.com/watches/audemars-piguet, где представлен большой выбор популярных моделей от лучших производителей. При выборе модели наручных часов следует обращать внимание на такие характеристики, а именно:

антибликовое покрытие стекла;

герметичность;

водонепроницаемость;

источник энергии;

противоударность и точность хода;

дизайн и декор;

используемые материалы для производства;

бренд и стоимость.

Антибликовое покрытие стекла позволяет устранить блики и отражение света, повышает прочность и устойчивость к механическим повреждениям. От герметичности часов зависит их устойчивость к воздействию влаги и загрязнениям, а показатели отображены на задней стенке корпуса или внизу циферблата.

В качестве источников питания могут использоваться солнечные и обычные батарейки, кварцевый или механический механизм. Для производства противоударных часов производители используют титан, минеральное стекло, сапфир, высокопрочный пластик и другие материалы.

При выборе модели следует обращать внимание на тип циферблата. Он может быть стрелочным, цифровым или комбинированным. Секундная стрелка может быть, как в механических, так и кварцевых моделях, при этом она расположена на основном циферблате или выносится отдельно.

Стекло может быть минеральным, пластиковым и сапфировым, при этом плоское лучше и надежнее, чем выпуклое. Его проще заменить и оно устойчиво к внешним воздействиям. Стоимость наручных часов зависит от наличия дополнительных функций и декоративного оформления.