13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Новую искусственную елку высотой 12 метров установили у ДК «Родины» в Бердске

17:30 13.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Новогоднюю красавицу еще не нарядили. Но н это еще есть время. Официальное открытие снежного городка в Микрорайоне состоится 29 декабря.

Новую искусственную елку высотой 12 метров установили у ДК Родины в Бердске
Новогоднюю красавице еще на нарядили

Новогодняя красавица появилась на площади перед ДК «Родиной» 12 декабря. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор ДК Людмила Чуркина, елочка искусственная. Ее высота составляет около 12 метров.

— Мы приобрели ее в том году. Она не очень дорогая. Нам бы, конечно, хотелось и подороже, повыше. Она подходит под наши новые световые растяжки. Мы ее только поставили. 29 декабря в 16.00 мы открываем снежный городок. К этому моменту она уже будет наряжена, — сообщила Людмила Ивановна.

По мнению Людмилы Чуркиной, в Бердске установилась теплая погода, которая позволит подготовить елочку и снежный городок к их официальному открытию. К тому же, в этом году на площадке у ДК «Родины» появится новая и надежная горка.

— У нас будет много дополнительного света. Очень красивое оформление — гирляндами обвели подставки с корзинками. Не смотря ни на что, нужно создавать праздничное настроение! Мероприятий очень много. Но мы стараемся проводить праздники на высоком уровне и радовать жителей Бердска, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Чуркина сегодня, 13 декабря.

Стоит отметить, что торжественное открытие снежного городка и елки у кинотеатра «Орион» состоится в это же день — 29 декабря.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, традиционно будут работать три новогодние площадки. Откроет праздники 21 декабря ДК «Октябрь» в Новом поселке. На создание городков и проведение праздников на трех площадках уйдет 1, 5 млн рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть предновогоднее настроение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

8 летняя девочка задержала вора в Воркуте
20:21 13-12-2019
8 летняя девочка задержала вора в Воркуте
17-летняя студентка искромсала кухонным ножом преподавателя в колледже в Чебоксарах
20:21 13-12-2019
17-летняя студентка искромсала кухонным ножом преподавателя в колледже в Чебоксарах
Пора жениться: Признаки готовности мужчины к свадьбе
19:43 13-12-2019
Пора жениться: Признаки готовности мужчины к свадьбе
Не терпи зубную боль: Более 80% россиян старше 65 лет носят вставные челюсти
19:41 13-12-2019
Не терпи зубную боль: Более 80% россиян старше 65 лет носят вставные челюсти
Массажистка сломала обе ноги новорожденной девочке в Красноярске
18:32 13-12-2019
Массажистка сломала обе ноги новорожденной девочке в Красноярске
Skoda Karoq будут продавать за 1 515 000 рублей в России
18:12 13-12-2019
Skoda Karoq будут продавать за 1 515 000 рублей в России
БердскСобрали 51 000 рублей на подарки больным туберкулезом детям жители Бердска
18:00 13-12-2019
Собрали 51 000 рублей на подарки больным туберкулезом детям жители Бердска
Подушки из гусиного пуха 1
17:54 13-12-2019
Подушки из гусиного пуха
Я ничего не помню: Плохая память создает проблемы в жизни?
17:52 13-12-2019
Я ничего не помню: Плохая память создает проблемы в жизни?
СК: в авиакрушении Boeing 737-500 в Казани виновны оба пилота. Погибли 50 человек
17:45 13-12-2019
СК: в авиакрушении Boeing 737-500 в Казани виновны оба пилота. Погибли 50 человек