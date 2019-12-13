Новую искусственную елку высотой 12 метров установили у ДК «Родины» в Бердске

Новогоднюю красавицу еще не нарядили. Но н это еще есть время. Официальное открытие снежного городка в Микрорайоне состоится 29 декабря.

Новогоднюю красавице еще на нарядили

Новогодняя красавица появилась на площади перед ДК «Родиной» 12 декабря. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор ДК Людмила Чуркина, елочка искусственная. Ее высота составляет около 12 метров.

— Мы приобрели ее в том году. Она не очень дорогая. Нам бы, конечно, хотелось и подороже, повыше. Она подходит под наши новые световые растяжки. Мы ее только поставили. 29 декабря в 16.00 мы открываем снежный городок. К этому моменту она уже будет наряжена, — сообщила Людмила Ивановна.

По мнению Людмилы Чуркиной, в Бердске установилась теплая погода, которая позволит подготовить елочку и снежный городок к их официальному открытию. К тому же, в этом году на площадке у ДК «Родины» появится новая и надежная горка.

— У нас будет много дополнительного света. Очень красивое оформление — гирляндами обвели подставки с корзинками. Не смотря ни на что, нужно создавать праздничное настроение! Мероприятий очень много. Но мы стараемся проводить праздники на высоком уровне и радовать жителей Бердска, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Чуркина сегодня, 13 декабря.

Стоит отметить, что торжественное открытие снежного городка и елки у кинотеатра «Орион» состоится в это же день — 29 декабря.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, традиционно будут работать три новогодние площадки. Откроет праздники 21 декабря ДК «Октябрь» в Новом поселке. На создание городков и проведение праздников на трех площадках уйдет 1, 5 млн рублей.