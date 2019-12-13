Новую искусственную елку высотой 12 метров установили у ДК «Родины» в Бердске

Новогодняя красавица появилась на площади перед ДК «Родиной» 12 декабря. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор ДК Людмила Чуркина, елочка искусственная. Ее высота составляет около 12 метров.
— Мы приобрели ее в том году. Она не очень дорогая. Нам бы, конечно, хотелось и подороже, повыше. Она подходит под наши новые световые растяжки. Мы ее только поставили. 29 декабря в 16.00 мы открываем снежный городок. К этому моменту она уже будет наряжена, — сообщила Людмила Ивановна.
По мнению Людмилы Чуркиной, в Бердске установилась теплая погода, которая позволит подготовить елочку и снежный городок к их официальному открытию. К тому же, в этом году на площадке у ДК «Родины» появится новая и надежная горка.
— У нас будет много дополнительного света. Очень красивое оформление — гирляндами обвели подставки с корзинками. Не смотря ни на что, нужно создавать праздничное настроение! Мероприятий очень много. Но мы стараемся проводить праздники на высоком уровне и радовать жителей Бердска, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Чуркина сегодня, 13 декабря.
Стоит отметить, что торжественное открытие снежного городка и елки у кинотеатра «Орион» состоится в это же день — 29 декабря.
По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, традиционно будут работать три новогодние площадки. Откроет праздники 21 декабря ДК «Октябрь» в Новом поселке. На создание городков и проведение праздников на трех площадках уйдет 1, 5 млн рублей.