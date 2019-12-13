Асциминиб вылечит лейкоз без тяжелых последствий

Исследователи называют результаты своей работы прорывом в деле лечение хронического миелоидного лейкоза, который чаще всего поражает людей старше 60. Самое главное в том, что он может избавить тысячи пациентов от побочных эффектов, поскольку одновременно с больными не убивает здоровые клетки, как это происходит при использовании ингибиторов киназы.

Клинические испытания нового препарата асциминиб, показали, что он эффективен и хорошо переносится пациентами

Ученые совершили прорыв в деле борьбы с лейкозами. Они обнаружили лекарство, сражающееся с раком крови без токсичных побочных эффектов современных препаратов.

Экспериментальное лекарство от лейкоза сражается с раком крови, не вызывая токсические побочные эффекты, как утверждают исследователи, которые испытали этот препарат на пациентах впервые. Лекарства для лечения хронического миелоидного лейкоза под названием ингибиторы киназы существенно увеличивают риск рвоты, диареи и мышечной боли. Кроме того, со временем они перестают работать. Однако клинические испытания нового препарата асциминиб, который работает по тому же принципу, показали, что он эффективен и хорошо переносится пациентами.

Исследователи называют результаты своей работы прорывом в деле лечение хронического миелоидного лейкоза, который чаще всего поражает людей старше 60. Этот препарат предлагает новый вариант лечения для тех, у кого этих вариантов практически не осталось. Но самое главное в том, что он может избавить тысячи пациентов от побочных эффектов, поскольку одновременно с больными не убивает здоровые клетки, как это происходит при использовании ингибиторов киназы.

В клинических исследованиях приняли участие 150 пациентов, эти эксперименты впервые осуществлялись на людях. Установлено, что асциминиб не токсичен и довольно эффективен. Он замедляет развитие рака крови за счёт выключения специфических вызывающих рак ферментов под названием киназы. Точно такое же воздействие оказывают и ингибиторы киназы. Когда-то врачи из разных стран мира по достоинству оценили создание первого ингибитора тирозинкиназы под названием иматиниб в 1990-е годы. В своё время этот препарат изменил жизнь пациентов с хроническим лейкозом. Однако он провоцирует тяжелые побочные эффекты, которых вроде бы лишён асциминиб.

Источник: МедикФорум