Зелёные красавицы появились на улицах Бердска

До главного праздника в году осталось пара недель, а ёлочные базары, где можно купить себе зелёную красавицу, едва только начали работу.
До главного праздника в году осталось пара недель, а ёлочные базары, где можно купить себе зелёную красавицу, едва только начали работу.
Некоторые горожане, желая поднять себе настроение перед Новым годом, уже устанавливают ёлки и украшают свои квартиры и дома. Но купить новогоднее дерево в Бердске в середине декабря, когда до праздника осталась всего-то пару недель, оказалось не так просто.
Самыми первыми открыл свои ворота «Бердский лесхоз», который предлагает горожанам сосны. Торговля уже открыта, и бердчане могут приобрести лесную красавицу с 9 до 18.00 в павильоне Лесхоза: цена начинается от 400 рублей. Традиционно сосну можно приобрести и в торговом центре «Колорлон». Стоимость новогоднего дерева начинается от 300 рублей.
Те, кто предпочитает колючей сосне пахучую пихту, могут смело идти к торговому центру «Астор», где открылся самый настоящий ёлочный базар: огороженный, освещённый и нарядный. Стоимость одного дерева, как подсказали продавцы лесных деревьев, начинается от 800 рублей% за эту стоимость вы сможете приобрести не очень высокую, но вполне приличную и пушистую пихту. В среднем символ Нового года обойдётся в полторы тысячи рублей. Причём, как любезно подсказал одни из продавцов, вы можете выбрать лесную красавицу, зарезервировать ее и забрать ровно к тому моменту, когда надумаете украшать.
Ежегодно в Бердске открываются несколько официальных площадок под ёлочные базары, которые организует мэрия города. К сожалению, в этом году аукцион по поиску желающих торговать хвойными деревьями был разыгран только лишь 12 декабря. Его итоги, как пояснили в пресс-центре администрации Бердска, будут подведены в понедельник, 16 декабря. Площадки под ёлочную торговлю пока не известны.
К слову, в Новосибирске ёлочные базары уже открылись. Всего планируется открытие порядка 200 площадок. Цена на новогодние деревья начинается от 600 рублей и доходит до пяти тысяч. Букет из хвойных веток можно купить за 150 рублей.