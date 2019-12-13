Зелёные красавицы появились на улицах Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Зелёные красавицы появились на улицах Бердска

4:39:3112/13/2019
0

<div></div>

До главного праздника в году осталось пара недель, а ёлочные базары, где можно купить себе зелёную красавицу, едва только начали работу.

Некоторые горожане, желая поднять себе настроение перед Новым годом, уже устанавливают ёлки и украшают свои квартиры и дома. Но купить новогоднее дерево в Бердске в середине декабря, когда до праздника осталась всего-то пару недель, оказалось не так просто.
Самыми первыми открыл свои ворота «Бердский лесхоз», который предлагает горожанам сосны. Торговля уже открыта, и бердчане могут приобрести лесную красавицу с 9 до 18.00 в павильоне Лесхоза: цена начинается от 400 рублей. Традиционно сосну можно приобрести и в торговом центре «Колорлон». Стоимость новогоднего дерева начинается от 300 рублей.

Те, кто предпочитает колючей сосне пахучую пихту, могут смело идти к торговому центру «Астор», где открылся самый настоящий ёлочный базар: огороженный, освещённый и нарядный. Стоимость одного дерева, как подсказали продавцы лесных деревьев, начинается от 800 рублей% за эту стоимость вы сможете приобрести не очень высокую, но вполне приличную и пушистую пихту. В среднем символ Нового года обойдётся в полторы тысячи рублей. Причём, как любезно подсказал одни из продавцов, вы можете выбрать лесную красавицу, зарезервировать ее и забрать ровно к тому моменту, когда надумаете украшать.

Ежегодно в Бердске открываются несколько официальных площадок под ёлочные базары, которые организует мэрия города. К сожалению, в этом году аукцион по поиску желающих торговать хвойными деревьями был разыгран только лишь 12 декабря. Его итоги, как пояснили в пресс-центре администрации Бердска, будут подведены в понедельник, 16 декабря. Площадки под ёлочную торговлю пока не известны.

К слову, в Новосибирске ёлочные базары уже открылись. Всего планируется открытие порядка 200 площадок. Цена на новогодние деревья начинается от 600 рублей и доходит до пяти тысяч. Букет из хвойных веток можно купить за 150 рублей.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что категорически нельзя делать 24 февраля на Велеса? И о чем нужно молиться сегодня?
    9:20:04 2/24/2021
    Что категорически нельзя делать 24 февраля на Велеса? И о чем нужно молиться сегодня?
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    9:09:17 2/24/2021
    Цены на тепло и свет могут вырасти в России
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    9:00:41 2/24/2021
    Кому запрещено прививаться от коронавируса, рассказал Минздрав
    БердскКакие дети получили 25 000, 35 000 и 56 000 рублей от Путина в 2020 году. Сравниваем поддержку россиян в коронавирус с США, ФРГ и Латвией
    8:53:00 2/24/2021
    Какие дети получили 25 000, 35 000 и 56 000 рублей от Путина в 2020 году. Сравниваем поддержку россиян в коронавирус с США, ФРГ и Латвией
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    8:50:51 2/24/2021
    Магнитная буря 24 февраля: От головной боли до тошноты, какие последствия принесет умеренная геомагнитная буря?
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    8:20:23 2/24/2021
    Какой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 24 февраля 2021 года в среду?
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    8:00:38 2/24/2021
    Полиция раскрыла новый способ мошенничества в соцсетях
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    7:40:28 2/24/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 февраля 2021 в России и мире
    БердскАномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    6:30:53 2/24/2021
    Аномальная погода: что ждет 24 февраля жителей Бердска, рассказываем
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах
    11:45:40 2/23/2021
    День рождения лотереи 24 февраля: Интересные факты о лотереях и лотерейных билетах