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Здоровье / Общество

Не может сходить в туалет на протяжении 5 лет из-за синдрома Фаулера англичанка

17:30 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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Мочевой пузырь девушки едва не взорвался, так что врачам пришлось выкачать оттуда три литра мочи. Три литра мочи — это в 6 раз больше того, что наш мочевой пузырь может относительно комфортно сдерживать.

Не может сходить в туалет на протяжении 5 лет из за синдрома Фаулера англичанка
Синдром Фаулера — патология, связанная с невозможностью мочеиспускания

Мочевой пузырь девушки едва не взорвался, так что врачам пришлось выкачать оттуда три литра мочи. А всё из-за редкого расстройства, из-за которого девушка не посещает туалет целых 5 лет.

23-летняя Полианна Лав (Pollyanna Love) из английского Дербишира 5 лет назад чуть не столкнулась с разрывом мочевого пузыря. В 18 лет у неё диагностировали синдром Фаулера — через несколько месяцев после того, как врачи откачали три литра мочи из её мочевого пузыря. Когда у девушки началась сильная рвота прямо на работе, её по скорой помощи отправили в больницу. Там она и сообщила врачам, что уже несколько дней не может нормально посещать туалет.

Это очень опасная ситуация, которую ни в коем случае нельзя запускать, она требует неотложной медицинской помощи. Скопление отходов привело к вздутию желудка, из-за чего девушка выглядела так, словно она была на девятом месяце беременности. Три литра мочи — это в 6 раз больше того, что наш мочевой пузырь может относительно комфортно сдерживать. С момента установки диагноза синдром Фаулера Полина более уже не могла нормально посещать туалет. А всё из-за того, что её мышцы в уретре просто не расслаблялись и не пропускали мочу. Для решения этой проблемы врачи поставили ей катетер для отвода мочи из мочевого пузыря и специальный пакет стому, которую нужно было носить на животе.

Позднее из-за болезненных спазмов девушке удалили сам мочевой пузырь. Синдром Фаулера — патология, связанная с невозможностью мочеиспускания. Она вызывается аномалией уретрального сфинктера, то есть мышцы, удерживающей мочу. Сфинктер не может расслабиться и пропустить мочу нормально. Это очень болезненное расстройство, при котором мочевой пузырь нельзя опорожнить. Вылечить синдром Фаулера нельзя, а пациентам требуется установка катетера. В наиболее тяжелых случаях проводится сакральная стимуляция нерва, которая помогает восстановить нормальный функционал мочевого пузыря или кишечника.

Источник: МедикФорум

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