10 способов понизить давление без лекарств

Потеря веса может помочь кровеносным сосудам лучше справляться с расширением и сокращением, а также значительно снижает высокое кровяное давление

Высокое кровяное давление является опасным состоянием, которое может повредить сердце и мозг. Контроль давления с помощью естественных способов может в конечном итоге помочь снизить риск сердечных заболеваний. Об этих способах пишет портал MedikForum.ru.

Ходить пешком. Снизить артериальное давление можно, если ходить пешком менее 30 минут в день. Научно установлено, что 150 минут в неделю умеренных упражнений, таких как ходьба, или 75 минут энергичных упражнений, таких как бег, позитивно влияет на состояние людей при гипертонии, снижая давление. Регулярная физическая активность укрепляет сердечную мышцу, что улучшает кровоток и уменьшает давление крови на стенки артерий.

Уменьшить потребление натрия. Потребление соли современными людьми оценивается как очень высокое — это связано с тем, что в их рационе много обработанных, готовых или полуфабрикатных продуктов. В этих изделиях содержания натрия чрезмерно высокое: соль используется в них как консервант и улучшитель вкуса.

Если у вас уже есть высокое кровяное давление, стоит сократить потребление натрия – заменить обработанные продукты свежими и попробовать приправлять пищу травами и специями, а не солью.



Пить меньше алкоголя. Употребление алкоголя – доказанный фактор повышенного давления: злоупотребление спиртным лежит в основе 16% всех случаев гипертонии. В США умеренное потребление алкоголя определяется как одна порция алкогольного напитка в день для женщин и две порции — для мужчин.

Есть больше продуктов, богатых калием. Калий помогает организму избавляться от излишков натрия, что ослабляет давление на кровеносные сосуды. Чтобы добиться лучшего баланса калия и натрия в рационе, ешьте меньше обработанных продуктов и больше свежих, цельных продуктов.

Продукты с высоким содержанием калия включают в себя:

Овощи — листовая зелень, помидоры, картофель.

Фрукты — дыня, бананы, авокадо, апельсины, абрикосы.

Молочные продукты — прежде всего молоко и йогурт.

Рыба — тунец, семга.

Орехи и разнообразные семена.

Фасоль.

Сократить кофеин. На самом деле нет достаточных доказательств того, что регулярное употребление кофеина ведет к длительному повышению давления. Но краткосрочно кофеин повышать давление все же может – прежде всего, у людей, чей организм обладает повышенной чувствительностью к нему.

Если вы подозреваете, что чувствительны к кофеину, сократите его и последите, как это отражается на давлении.

Есть темный шоколад или пить какао. Темный шоколад и какао-порошок богаты флавоноидами, растительными соединениями, которые расширяют кровеносные сосуды, расслабляют их и тем самым способствуют снижению давления.

Похудеть. Потеря веса может помочь кровеносным сосудам лучше справляться с расширением и сокращением, а также значительно снижает высокое кровяное давление. Доказано, что потеря 7,7 кг ведет к понижению систолического артериального давления на 8,5 мм рт. ст., а диастолического — на 6,5 мм рт. ст.



Сократить количество добавленного сахара и рафинированных углеводов. В последние годы стало больше исследований, показывающих связь между потреблением добавленного сахара в продуктах питания и высоким кровяным давлением. В особенности это касается сладких напитков – пакетированных соков и газировок. Поэтому сахара в рационе должно быть меньше, как рафинированных углеводов, таких как те, что содержатся в белой муке.

Глубоко дышать. Глубокое дыхание активируют парасимпатическую нервную систему. Эта система задействуется, когда тело расслабляется, замедляя частоту сердечных сокращений и понижая кровяное давление. В одном эксперименте участников просили либо сделать шесть глубоких вдохов в течение 30 секунд, либо просто сидеть неподвижно в течение 30 секунд. Те, кто дышал, в итоге понизили свое давление значительнее , чем те, кто просто сидел.

Есть продукты с кальцием. Люди с низким потреблением кальция часто имеют высокое кровяное давление. Для большинства взрослых рекомендация по потреблению кальция составляет 1000 мг в день. Для женщин старше 50 лет и мужчин старше 70 лет — 1200 мг в день.

В дополнение к молочным продуктам, кальций можно получать из капустной зелени и другой листовой зелени, бобов, сардин, тофу.

Есть продукты с магнием. Магний является важным минералом, который способствует расслаблению кровеносных сосудов и лучшей регуляции кровяного давления в организме. Диета, богатая магнием, является рекомендуемым врачами способом предотвратить гипертонию. Чтобы получать достаточно магния, ешьте грецкие орехи, семечки, семена льна, тыквы и кунжута, гречку и бобовые, курицу, мясо и цельные злаки.

Источник: МедикФорум