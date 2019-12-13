Пора жениться: Признаки готовности мужчины к свадьбе

Один из признаков готовности мужчины к браку — это совместный бюджет, когда время «я заплачу за тебя в ресторане, чтобы поразить тебя» закончилось. Теперь вы можете покупать бытовую технику и мебель на двоих, а это значит, что и мыслить он стал практичней.

Говорят, что по отношению мужчины к критическим дням у женщины можно определить его адекватность в дальнейшей семейной жизни Когда пара долго встречается и без лишних разговоров становится понятно, что «все серьезно», женщины начинают задумываться о замужестве. А вот как понять, думают ли о браке мужчина, ведь столь серьезным вопросом его можно и спугнуть. Мы собрала 8 верных признаков того, что ваш партнер морально и физически готов к свадьбе.

Как понять, что мужчина готов к браку: бытовая совместимость. Вы проводите все время вместе, не имея потребности отдыхать друг от друга несколько дней. У вас общий быт и вы хорошо с ним справляетесь, а на просьбу «милый, вынеси мусор» он реагирует автоматически, точно так же как и вы уже рефлекторно можете забросить его стирку в машинку.

Как понять, что мужчина готов к браку: общая компания. Вы знаете всех его друзей, мало того, они даже стали друзьями и для вас. Ваш мужчина берет вас с собой на вечеринки и в больших компаниях всегда представляет людям, которых вы не знаете. Словом, нет никакой неловкости и неопределенного статуса его спутницы.

Как понять, что мужчина готов к браку: эти некритические дни. Говорят, что по отношению мужчины к критическим дням у женщины можно определить его адекватность в дальнейшей семейной жизни. Если его лицо не искажается при слове «прокладка» и он может пойти в магазин за средствами интимной гигиены, когда вы страдаете от боли в животе, значит, такой мужчина бесценен. Его не пугают особенности женского организма и он уже готов вам помочь.

Как понять, что мужчина готов к браку: детские вопросы. Во время обычных бесед он не злится и не избегает разговоров о детях. Для него характерно шутя сказать «когда у нас будут дети, мы воспитаем их без гаджетов» или «всегда хотел иметь сына». Он с радостью играет с детьми своих друзей, считая их милыми созданиями.

Как понять, что мужчина готов к браку: родители в курсе дела. Он познакомил вас со своими родителями и не понимал, почему вы боитесь этой встречи. А они знают о вас больше информации, чем просто имя и место работы, регулярно интересуясь вашими делами.

Как понять, что мужчина готов к браку: примеры других пар. Он все чаще стал рассказывать о том, что кто-то из его друзей или коллег женился. Об этих событиях он говорит без иронии, анализируя будущую совместную жизнь супругов и их перспективы.

Как понять, что мужчина готов к браку: общая копилка. У вас появился совместный бюджет, когда время «я заплачу за тебя в ресторане, чтобы поразить тебя» закончилось. Теперь вы можете покупать бытовую технику и мебель на двоих, а это значит, что и мыслить он стал практичней.

Как понять, что мужчина готов к браку: здоровое собственничество. Он считает тебя всецело своей женщиной, не понимая, как ты можешь надолго куда-то уезжать без него или находится в чужой мужской компании. Даже если вы все время не держитесь за руки, он все равно часто прикасается к вам – кладет руку на плечо или сидит так, чтобы вы были в его личной зоне, которая, кстати, уже могла стать зоной комфорта.

Источник: Хочу