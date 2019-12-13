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Здоровье / Общество

Не терпи зубную боль: Более 80% россиян старше 65 лет носят вставные челюсти

19:41 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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Не стоит терпеть боль во рту. Маленькую дырочку в зубе можно быстро вылечить, патологические процессы остановить в начальном уровне, а профессиональные чистки зубов и удаления камней помогут вам к старости сохранить большую часть зубов.

Не терпи зубную боль: Более 80% россиян старше 65 лет носят вставные челюсти
Россияне неохотно посещают стоматологов и предпочитают терпеть боль

Если только это не следствие ушиба, любые болевые ощущения в организме свидетельствуют о каких-то нарушениях и патологиях. Боль в полости рта нельзя игнорировать по той причине, что она способна спровоцировать цепную реакцию.

Статистика показывает, что более 80% россиян старше 65 лет уже носят вставные челюсти, хотя в США их количество не превышает 35%. Конечно, это последствия так называемой памяти детства, поскольку советская стоматология предпочитала лечить зубы без наркоза, и каждый визит ребёнка к врачу сопровождался криком, плачем и болью. В результате, люди предпочитали обращаться к зубным врачам в самую последнюю очередь, из-за чего любые патологические процессы просто запускались. К сожалению, это отношение от родителей передаются детям, хотя современная стоматология проводит лечение без боли.

Россияне по-прежнему неохотно посещают стоматологов и предпочитают терпеть боль. Кто-то жалуется на воспоминания детства, а кто-то полагает, что стоимость лечения в частных клиниках слишком высока, а в государственных им не дадут настоящего качества. В реальности, расценки на стоматологические услуги в России намного ниже развитых европейских странах и в большинстве случаев по карману жителям тех регионов, где они предлагаются. Конечно, если не требуется какое-то интенсивное лечение, подразумевающее множественные визиты к врачу и многочисленные манипуляции.

Вот именно из-за этого и не стоит терпеть боль во рту. Маленькую дырочку в зубе можно быстро вылечить, патологические процессы остановить в начальном уровне, а профессиональные чистки зубов и удаления камней помогут вам к старости сохранить большую часть зубов. Если игнорировать боль, то заболевания будет просто передаваться от одного зуба к другому, и через некоторое время, когда вы всё-таки доберетесь до врача, он предложит вам удалить безнадежно больные зубы и задуматься либо об имплантах, которые стоят очень дорого, либо о приобретение зубных протезов.

Источник: МедикФорум

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