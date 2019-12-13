

Гусиный пух сегодня широко используется в качестве наполнителя для подушек. Он по своим эксплуатационным свойствам уступает только гагачьему пуху. В широком ассортименте подушки из такого наполнителя представлены на сайте Sp007.ru. Изделия очень легкие, их нужно брать с собой в поездки и очень удобно хранить.

Прежде всего, следует отметить хорошие теплоизоляционные свойства гусиного пуха. Это объясняется свободной циркуляцией воздуха по микроскопическим порам, которые образуются между отдельными пушинками.



Подушки из гусиного пуха очень мягкие и способны принимать нужную форму. Благодаря высокой эластичности природного материала изделия быстро выпрямляются. Кроме того, важно, что натуральный гусиный пух быстро впитывает влагу, которая впоследствии испаряется естественным образом. Причем это не отражается на форме изделия и не ухудшает его качеств.Привлекательный особенностью подушек из наполнителя является длительный срок службы без потери эстетических и эксплуатационных свойств. Изделия при правильном уходе могут служить более 5 лет. Это вполне оправдывает высокую стоимость подушек из гусиного пуха. Если появились деформации, то изделие следует заменить.Для поддержания изделия в хорошем состоянии его необходимо периодически встряхивать и проветривать на свежем воздухе. Стирать можно обычным способом в стиральной машине, используя специальный режим. Но после стирки до полного высыхания изделие требуется периодически встряхивать.Высокое качество подушек из гусиного пуха гарантируется применением новейших технологий. Используемое природное сырье проходит тщательную многоэтапную очистку, поэтому является абсолютно безопасным. Допускается использование пера и гусиного пуха в соотношении 15% и 85% соответственно.Важно помнить о том, что в натуральном сырье могут заводится постельные клещи. Поэтому подушки из гусиного пуха рекомендует раз в год чистить в химчистке. Для профилактики распространения вредоносных микроорганизмов рекомендуется по возможности просушивать подушку под солнечными лучами.