В Минздраве сообщили, что такие случаи в крае происходят не часто. За последние несколько лет был зафиксирован всего один. Самое важное, по словам специалистов – услуги детского массажиста в России лицензировать невозможно. СК возбудил уголовное дело.

Массажистка сломала обе ноги новорожденной девочке в Красноярске

Малышка родилась в апреле 2019 г. на несколько недель раньше срока. Педиатры перинатального центра прописали курсы лечебного массажа, легкого, без активных упражнений. За услугами семья обратилась к знакомому массажисту-частнику, пишет ТВК6.ру

Оксана, мама девочки, говорит, что к этому мануальному терапевту они обращались и раньше. На лечебные процедуры отдавали первых двух детей, поэтому сомнений знакомый медик не вызывала. Однако на этот раз после массажа дочь Оксаны температурила, не спала несколько суток, все время плакала, а ее правая ножка перестала двигаться.

«У нас должен был быть последний сеанс, ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», – вспоминает Оксана.

Родители девочки обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали перелом обеих ножек. Причем правая оказалась травмирована сразу в трех местах.

За один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тыс. руб. Мама девочки рассказывает, что массажистка по началу своей вины не признавала, а потом предложила вернуть часть денег. Затем медик перестала выходить на связь. С «ТВК Красноярск» она тоже отказалась общаться.

В Минздраве сообщили, что такие случаи в крае происходят не часто. За последние несколько лет был зафиксирован всего один. Самое важное, по словам специалистов – услуги детского массажиста в России лицензировать невозможно.

«Маме необходимо было для прохождения лечения обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления, которое имеет соответствующую лицензию на оказание массажа. Квалификации детский массажист не существует, есть только квалификация медицинская сестра по массажу. Она раз в несколько лет должна подтверждаться, специалист должна иметь действующий сертификат», – пояснила «ТВК Красноярск» Дина Володина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Красноярского края

По словам юристов, в Красноярске больше сотни мануалов, которые работают без лицензии. Их можно привлечь к ответственности, ведь родители пострадавшего малыша имеют право на компенсацию морального вреда и на необходимые денежные средства для лечения и реабилитации.

«Самое простое, что можно сделать в такой ситуации – это вызвать скорую и полицию, хотя со скорой помощи в любом случае будет обращение. Но само по себе обращение в полицию не лишнее. Соответственно, когда медработники приедут и продолжат лечение, они станут потенциальными свидетелями, если все-таки дело дойдет до судебного спора», – рассказал «ТВК Красноярск» юрист Андрей Лопатин.

Сейчас маленькая Соня чувствует себя хорошо, идет на поправку. Ее мама говорит, что хотела мирно решить проблему со знакомым мануальным терапевтом. Однако теперь девушка намерена с заявлением обращаться в полицию, чтобы ни один грудничок не пострадал от действий горе-специалиста.

12 декабря 2019 года в ряде средств массовой информации было опубликовано интервью жительницы Красноярска, в котором она рассказала о том, что ее знакомая женщина-массажист во время сеанса массажа причинила переломы ног ее грудной дочери. Девочке был наложен гипс, и проводилось длительное медицинское лечение, сообщили на сайте СК по Красноярскому краю.

После установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, допрашиваются родители пострадавшей девочки, устанавливается местонахождение массажиста, изымается необходимая медицинская документация. Расследование уголовного дела продолжается.