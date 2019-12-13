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Ключевая ставка Центробанка понизилась до 6,25%

21:25 13.12.2019 Фото: pxhere.com
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Банк России в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Очередное снижение — сразу на 0,5 процентного пункта — состоялось в конце октября.

Ключевая ставка Центробанка понизилась до 6,25%

ЦБ будет оценивать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых, следует из сообщения регулятора.
ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.
В заявлении указано, что ЦБ будет оценивать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года.
Банк России в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта, в результате чего она достигла 7% годовых, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Очередное снижение — сразу на 0,5 процентного пункта — состоялось в конце октября.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Источник : РИА Новости
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