13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Как изготовить красивую елочку своими руками

22:16 13.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Для того чтобы зарядиться Новогодним настроением и настроиться на встречу с чудесами, не обязательно тратить много средств, покупая дорогую искусственную елку. Легко получить необходимый эффект и украсить дом можно, изготовив елочку своими руками,это совсем не сложно. Как сделать дизайнерский символ нового года самостоятельно, читаем в статье.

Как изготовить красивую елочку своими руками

Для изготовления елки понадобятся ивовые или березовые ветки – около 50 штук

Новогодние праздники приносят в каждый дом особое волшебное настроение. Все ждут приближения чуда, ну и, конечно, подарков под елкой. Впрочем, дизайнер Екатерина Рарова предлагает не ждать чуда, а начать делать его своими руками. Она показала читателям сайта, как можно сделать своими руками елку из натуральных материалов.

Для изготовления елки понадобятся ивовые или березовые ветки – около 50 штук, 10 из них должны быть толстые и ровные, остальные более гибкие. Еще проволока двух видов — сечением 0,7 миллиметров и тонкая нитевидная проволока сечением 0,3-0,4 миллиметра. Также понадобится леска или нить для крепления шаров.

Основные инструменты – это клеевой пистолет и стержни к нему, канцелярский нож, пассатижи для того, чтобы закрепить толстую проволоку у основания, бокорезы для отщипывания проволоки. Материалы для декорирования можно выбрать на свой вкус. Например, баллон с серебряной краской или с искусственным снегом, шары, бусины, декоративные украшения в виде снежинок из шпона, светодиодные гирлянды и так далее.

Собираем ивовую или березовую лозу длиной до метра (в зависимости от высоты изготавливаемой елки), рассказывает Рарова. «Количество прутьев также зависит от величины и плотности плетения. В нашем случае это плотное плетение, на которое ушло около 50 веток. Также нужно учесть, что для основы (скелета) елки потребуются более плотные жесткие ровные ветви. Перед изготовлением очищаем ветки от листьев, мелких веточек, сучков», – инструктирует Рарова.

Далее делаем основу в виде конуса. Для этого плетем из плотной ветки основание ели, то есть окружность, фиксируем проволокой сечением 0,7 миллиметров (можно приобрести в любом строительном магазине).

«Далее изготавливаем вертикальную основу конуса. Я использовала 10 штук ровных плотных ветвей, которые мы распускаем внизу пополам примерно на 3-4 сантиметра. Фиксируем проволокой, чтобы дальше не распускалось.

Затем пропускаем эти ветви через основание и закрепляем концы проволокой, используя пассатижи, так как короткие отрезки плотной проволоки тяжело закрутить пальцами.

Следующий шаг – это заполнение конуса путем плетения. Плотность плетения выбираете исходя из предполагаемого способа украшения. Для того чтобы ветки были мягче и эластичнее, можно пропарить их. Пропускаем ветки через вертикальные ветви, служащие основанием конуса, через одну.

Крепим на нитевидную проволоку (можно приобрести в магазине с товарами для рукоделия) сосновые шишки, которые заранее собрали, помыли, очистили, просушили.

Основу можно оставить естественной, в идеале обработав лаком. «В нашем случае мы обрабатываем серебряной краской из стандартного баллона, который можно приобрести в строительном магазине», – говорит Рарова.

Затем украшаем елку шарами, используя леску или нить. Лучше всего остановиться на какой-то определенной цветовой гамме – так елка будет смотреться изысканнее. Верхушку украшаем бусинами, декоративными снежинками, шишками и спускаемся плавно ниже, чтобы не было резкого перехода. Используем для этого клеевой пистолет. Далее пропускаем светодиодную гирлянду, которую можно приобрести, например, в магазине фиксированных цен. Данная гирлянда работает от двух батареек, поэтому елку можно будет перемещать, не привязываясь к сети. Светодиодная гирлянда не нагревается, что исключает возгорание елки. Так как изделие выполнено из древесной основы, то не допускается гирлянда с высокой температурой нагревания лампочек.

Завершаем декорирование искусственным снегом для эффекта естественной заснеженности.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите что-нибудь сотворить собственными руками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как изготовить красивую елочку своими руками
22:16 13-12-2019
Как изготовить красивую елочку своими руками
БердскХолод из Арктики поглотит Сибирь. И Бердск тоже
21:41 13-12-2019
Холод из Арктики поглотит Сибирь. И Бердск тоже
Ключевая ставка Центробанка понизилась до 6,25%
21:25 13-12-2019
Ключевая ставка Центробанка понизилась до 6,25%
БердскЛетают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска 30
21:00 13-12-2019
Летают на личных вертолетах за 12 млн рублей два жителя Бердска
Поймала вора: впустила в квартиру вора и закрыла его там 8-летняя девочка в Воркуте
20:21 13-12-2019
Поймала вора: впустила в квартиру вора и закрыла его там 8-летняя девочка в Воркуте
17-летняя студентка искромсала кухонным ножом преподавателя в колледже в Чебоксарах
20:21 13-12-2019
17-летняя студентка искромсала кухонным ножом преподавателя в колледже в Чебоксарах
Пора жениться: Признаки готовности мужчины к свадьбе
19:43 13-12-2019
Пора жениться: Признаки готовности мужчины к свадьбе
Не терпи зубную боль: Более 80% россиян старше 65 лет носят вставные челюсти
19:41 13-12-2019
Не терпи зубную боль: Более 80% россиян старше 65 лет носят вставные челюсти
Массажистка сломала ножки новорожденной девочке в Красноярске
18:32 13-12-2019
Массажистка сломала ножки новорожденной девочке в Красноярске
БердскГороскоп на неделю с 9 по 15 декабря для жителей Бердска
18:30 13-12-2019
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря для жителей Бердска