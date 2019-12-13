Как изготовить красивую елочку своими руками

Для изготовления елки понадобятся ивовые или березовые ветки – около 50 штук, 10 из них должны быть толстые и ровные, остальные более гибкие. Еще проволока двух видов — сечением 0,7 миллиметров и тонкая нитевидная проволока сечением 0,3-0,4 миллиметра. Также понадобится леска или нить для крепления шаров.
Основные инструменты – это клеевой пистолет и стержни к нему, канцелярский нож, пассатижи для того, чтобы закрепить толстую проволоку у основания, бокорезы для отщипывания проволоки. Материалы для декорирования можно выбрать на свой вкус. Например, баллон с серебряной краской или с искусственным снегом, шары, бусины, декоративные украшения в виде снежинок из шпона, светодиодные гирлянды и так далее.
Собираем ивовую или березовую лозу длиной до метра (в зависимости от высоты изготавливаемой елки), рассказывает Рарова. «Количество прутьев также зависит от величины и плотности плетения. В нашем случае это плотное плетение, на которое ушло около 50 веток. Также нужно учесть, что для основы (скелета) елки потребуются более плотные жесткие ровные ветви. Перед изготовлением очищаем ветки от листьев, мелких веточек, сучков», – инструктирует Рарова.
Далее делаем основу в виде конуса. Для этого плетем из плотной ветки основание ели, то есть окружность, фиксируем проволокой сечением 0,7 миллиметров (можно приобрести в любом строительном магазине).
«Далее изготавливаем вертикальную основу конуса. Я использовала 10 штук ровных плотных ветвей, которые мы распускаем внизу пополам примерно на 3-4 сантиметра. Фиксируем проволокой, чтобы дальше не распускалось.
Затем пропускаем эти ветви через основание и закрепляем концы проволокой, используя пассатижи, так как короткие отрезки плотной проволоки тяжело закрутить пальцами.
Следующий шаг – это заполнение конуса путем плетения. Плотность плетения выбираете исходя из предполагаемого способа украшения. Для того чтобы ветки были мягче и эластичнее, можно пропарить их. Пропускаем ветки через вертикальные ветви, служащие основанием конуса, через одну.
Крепим на нитевидную проволоку (можно приобрести в магазине с товарами для рукоделия) сосновые шишки, которые заранее собрали, помыли, очистили, просушили.
Основу можно оставить естественной, в идеале обработав лаком. «В нашем случае мы обрабатываем серебряной краской из стандартного баллона, который можно приобрести в строительном магазине», – говорит Рарова.
Затем украшаем елку шарами, используя леску или нить. Лучше всего остановиться на какой-то определенной цветовой гамме – так елка будет смотреться изысканнее. Верхушку украшаем бусинами, декоративными снежинками, шишками и спускаемся плавно ниже, чтобы не было резкого перехода. Используем для этого клеевой пистолет. Далее пропускаем светодиодную гирлянду, которую можно приобрести, например, в магазине фиксированных цен. Данная гирлянда работает от двух батареек, поэтому елку можно будет перемещать, не привязываясь к сети. Светодиодная гирлянда не нагревается, что исключает возгорание елки. Так как изделие выполнено из древесной основы, то не допускается гирлянда с высокой температурой нагревания лампочек.
Завершаем декорирование искусственным снегом для эффекта естественной заснеженности.
Источник: РИА Новости