Как изготовить красивую елочку своими руками

Для изготовления елки понадобятся ивовые или березовые ветки – около 50 штук, 10 из них должны быть толстые и ровные, остальные более гибкие. Еще проволока двух видов — сечением 0,7 миллиметров и тонкая нитевидная проволока сечением 0,3-0,4 миллиметра. Также понадобится леска или нить для крепления шаров.

Основные инструменты – это клеевой пистолет и стержни к нему, канцелярский нож, пассатижи для того, чтобы закрепить толстую проволоку у основания, бокорезы для отщипывания проволоки. Материалы для декорирования можно выбрать на свой вкус. Например, баллон с серебряной краской или с искусственным снегом, шары, бусины, декоративные украшения в виде снежинок из шпона, светодиодные гирлянды и так далее.