Холод из Арктики поглотит Сибирь. И Бердск тоже

14 декабря в Бердске — переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура -11 и будет понижаться.

На территорию Сибири вслед за циклоном будет распространяться воздух из Арктики…

На территорию Сибири вслед за циклоном будет распространяться воздух из Арктики…

О погоде на Первом канале из Гидрометцентра России рассказала Лариса Дрожжина.

Лариса, добрый вечер! На этой неделе на Урале и в Сибири погода была совсем не зимней. Во многих районах дело доходило даже до оттепели. Ждать ли изменений в выходные?

Да, погода изменится. По северу Сибири пройдет довольно активный циклон. Вслед за собой он затянет холодный арктический воздух. Первыми понижение температуры завтра почувствуют жители автономных округов. В Ханты-Мансийском — ночью до 25 мороза, днем до минус 17-ти. Еще холоднее будет на Ямале. Столбики термометров опустятся там до отметок минус 30-35°С. 40-градусные морозы ожидаются на Таймыре, но продержатся они недолго. В начале следующей недели туда вновь пожалует атлантическое тепло.

А вот жителям юга Западной Сибири надо готовиться к похолоданию. Уже ближайшей ночью температура опустится в Новосибирской и Томской областях до минус 8-13°, примерно такой же она останется и в субботу днем. В ночь на воскресенье морозы усилятся, местами уже до минус 25-ти.

Похолодание заденет Кемеровскую область и Алтайский край. В субботу ночью и днем от 2 до 7 ниже ноля, мокрый снег, метели и ветер до 17 м/с. В воскресенье осадки ослабеют, а температура резко понизится, градусов на 10.

— До каких еще регионов Сибири докатится арктический холод?

Завтра атмосферный фронт пересечет территорию Красноярского края. После его прохождения ветер сменит направление на северо-западное, температура начнет понижаться. На севере – в Эвенкии и Туруханском районе ночью до 20 мороза, днем минус 10-15°. В центре и на юге края еще довольно тепло – днем 1-6 ниже нуля, а в Хакасии вообще оттепель. Пройдет сильный снег, усилится ветер. В воскресенье станет спокойнее, но похолодает градусов на пять. На дорогах будет скользко.

— А что в регионах вокруг Байкала?

В Иркутской области, где в последние дни было очень тепло, температура понизится, но все равно останется выше нормы. В субботу днем 3-8 ниже нуля, в воскресенье от 6 до 11-ти. Пройдет снег и будет ветрено – с порывами до 17 м/с.

Снег ожидается в Забайкальском крае и в Бурятии, правда, он будет небольшим и пройдет лишь местами. Термометры покажут ночью минус 20-25°, днем минус 10-15°. По расчетам, на следующей неделе морозы усилятся.

Источник: Гидрометцентр