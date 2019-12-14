Культура старения: три способа подготовиться к старости

Врач-геронтолог назвал три способа подготовиться к старости

Недостаточно развитая культура старения в России приводит к тому, что людям бывает тяжело оставаться функциональными в пожилом возрасте, рассказал «URA.RU» директор Научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология» доктор медицинских наук профессор Кирилл Прощаев. Он отметил важность подготовки к следующему периоду жизни и пенсионному возрасту.

«В первую очередь необходимо думать о своем здоровье, поскольку это основа нашей функциональности. Есть базовые правила: сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание с большим количеством свежих овощей и фруктов, а также регулярные медицинские осмотры, должна быть культура похода к доктору», — рассказал «URA.RU» врач-геронтолог.

Помимо собственного здоровья, человек должен также думать о работе и своих профессиональных навыках. «Есть профессии, которые позволяют, при прочих равных условиях, работать бесконечно долго, например, тот же учитель истории и в 80 лет может эффективно работать. Другое дело, если профессия человека связана с повышенным риском того, что если он станет не функциональным, то начнет терять профессиональные навыки», — пояснил Прощаев. По его словам, культура старения как раз поможет людям задуматься об этом заранее и спрогнозировать дальнейший ход карьеры, например, получить дополнительную специальность.

Также эксперт отметил, что, поскольку мы живем в постоянно меняющемся мире, нельзя забывать и про развитие технологий. «Не надо противиться новым гаджетам и сервисам. Мир развивается, и мы должны привить себе культуру освоения новых технологий», — заключил он.

Ранее директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества Денис Зоммер высказал мнение, что пенсионная реформа была проведена для намеренного сокращения числа претендентов на получение пенсии. Спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, заявила, что пенсионный возраст необходимо повышать, чтобы стимулировать людей быть здоровее.

Источник: ura.news