Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в Завьяловском районе, четверо из которых дети

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети. В настоящее время сотрудниками МЧС проводится ликвидация пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Источник: altai-krai.sledcom.ru