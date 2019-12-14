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Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае

18:10 14.12.2019 Фото: СК РФ
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Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

Четыре ребенка и двое взрослых сгорели в частном доме в Алтайском крае
Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в Завьяловском районе, четверо из которых дети

Благовещенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, рано утром 13 декабря 2019 года произошло возгорание частного дома в селе Глубокое Завьяловского района. Предположительно, в жилище находились шесть человек, четверо из которых дети. В настоящее время сотрудниками МЧС проводится ликвидация пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

Источник: altai-krai.sledcom.ru

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