Что делать, если возникает желание развестись?

Каждая пара имеет 100%-ные шансы на успех – здесь вопрос только в том, сколько у нас знаний, какая мотивация и что мы реально делаем для того, чтобы быть счастливыми.

Создав семью, оба партнера должны сжечь все мосты, выбросить ключи от запасных выходов, которые часто оставляют на случай, если что-то пойдет не так, и принять окончательно решение о том, что они вместе навсегда Чтобы разобраться в том, как пережить нелегкий этап- кризис семейный отношений, мы провели несколько бесед с экспертом по созданию партнерских отношений в браке.

Федор Фомин – создатель Студии развития отношений Федора Фомина, практикующий консультант, автор серии семинаров и тренингов по формированию крепких, партнерских отношений в браке. Федор 10 лет женат, он с супругой воспитывает двоих детей – 2,5 и 5,5 лет.

Многие пары под влиянием ежедневных стрессов и скандалов, принимают решение раз и навсегда разойтись, чтобы избавить себя от тяжелых переживаний. Мы задали вопрос Федору о том, может ли развод стать выходом из такого положения.

Если у пары возникло желание развестись, может ли этот порыв стать финальной точкой в их отношениях?

Да, конечно может. Более того, если кто-то из партнеров об этом начал задумываться или регулярно это делает, а возможно еще и угрожает второй половине этим, то вероятность разрыва отношений велика. Почему люди разводятся и что их ждет после этого? Как избежать развода и нужно ли это делать? Давайте разберемся подробнее.

Сразу хочу отметить, что каждая пара имеет 100%-ные шансы на успех – здесь вопрос только в том, сколько у нас знаний, какая мотивация и что мы реально делаем для того, чтобы быть счастливыми. На земле нет двух одинаковых людей. Мы разные. Соответственно, если мы разные, значит будет непонимание, разочарования, боль, трудности, испытания и масса других моментов, которые могут угрожать нашим отношениям.

Создав семью, оба партнера должны сжечь все мосты, выбросить ключи от запасных выходов, которые часто оставляют на случай, если что-то пойдет не так, и принять окончательно решение о том, что они вместе навсегда. После этого решения двигаться дальше проще. Если что-то не получается, есть трудности, различие взглядов, привычек, мнений, у нас есть решение – «мы вместе и будем бороться до конца». Итак, если есть такое понимание вопроса – это уже 50% успеха.

Какова цена вопроса развода?

Когда речь заходит о разводе, большинство не думают о последствиях. О том, что же несет развод в жизнь мужчины и женщины, кроме временного снятия напряжения с ситуации. А на самом деле цена вопроса, очень высокая. И очень часто мы не готовы ее платить, но как правило уже поздно.

Здесь важно понять, что как бы там ни было каждый из нас всегда будет стремиться к созданию семьи – это стремление заложено в нашей природе. Вы всегда будете мечтать и хотеть, чтобы ваши отношения были интересными, крепкими и счастливыми. Без лжи, измен, боли и конфликтов.

Потому что у каждого из нас есть 2 ключевые потребности в жизни:

1. Потребность в близости.

Никто не рожден, чтобы быть одиноким. Поэтому нам необходимо, чтобы был рядом человек, который способен взять на себя часть ответственности за нашу жизнь и готов поддержать нас в любой момент. И для нас важно, чтобы он был всегда доступен, то есть был в непосредственной близости. Разве не так?

2. Потребность в признании

Для нас важно признание правильности наших мыслей, поступков и общей линии, которую мы воплощаем в жизни. Это значит, что как мужчина, так и женщина хотят быть лучшими – человеком №1 для кого-то в жизни.

В полной мере эти потребности может закрыть только семья – где есть мужчина, женщина, ребенок или дети. Когда эти потребности заполнены, наше поведение и восприятие жизни меняется. Это второй ключевой момент, на котором я хотел акцентировать внимание.

И еще один момент. Хотите несколько цифр и фактов, касательно развода? Например, что касается мужчин:

65 % мужчин повторно женятся в течение ближайших 4-х лет после развода. При этом часть из них убеждены, что первая жена была лучше.

Еще 15% женятся в период от пяти до 10 лет после развода.

После развода, как правило, не имея возможности выговориться мужчины заталкивают свои чувства вглубь подсознания, что вызывает:

– физические заболевания;

– сверхмерное увлечение алкоголем – 33%;

– снижение или полное отсутствие интереса к работе. Да, как правило мужчины уверены в том, что после развода они смогут наконец реализовать себя в работе, быть более объективными, но реальность говорит об обратном. Резко снижается не только интерес к работе, но и доход тоже падает – в среднем на 25% (у женщин на 40%). И это лишь несколько цифр.

У женщин, например, развод вызывает хроническую усталость, состояние апатии и отсутствие интереса к жизни, порой неадекватное поведение. Занижает самооценку, формирует ощущение беспомощности и безнадежности.

То, какой след оставляет развод в жизни ребенка, это вообще отдельная тема. Для ребенка развод – это полное разрушение того безопасного мира, которым для него является полная семья, где есть мама и папа. Когда мама и папа выясняют отношения и расходятся, его безопасный мир рушится, и он уже не в состоянии полноценно расти и развиваться.

У него формируется чувство неполноценности, стыда и страха. Развивается сильное чувство вины, поскольку причину развода родителей дети ищут в себе. Также падает успеваемость в школе и ослабевает устойчивость к испытаниям внешнего мира. И это не только мои личные выводы из практической работы с парами, но также и результаты многих исследований и экспериментов.

Здесь важно понять, что безболезненных разрывов отношений не бывает. Развод – это всегда боль, разочарование и раны в жизни каждой из сторон. И то, что мы порой слышим с экранов телевизоров или от знакомых: «Мы разошлись и остались друзьями» – поверьте, это неправда.

Сегодня уже доказано, что что уровень влияния развода на психику и организм человека превышает по своей разрушительной силе 73 балла. Для сравнения, такие события как тюремное заключение – 63 балла, смерть близкого члена семьи – 63 балла; даже получение серьезной травмы или заболевания – 53 балла.

Поэтому, всем нам нужно помнить, что семья – это уникальная площадка, которая наилучшим образом способна раскрыть и реализовать потенциал каждого человека. Достичь мира в душе и счастья. Конечно, при правильном обращении с этой ценностью. А развод это не выход, а только лишь увеличение трудностей. С полной уверенностью могу сказать, что с 99,9% проблем от которых мы пытаемся убежать выбирая развод, мы столкнемся в новых отношениях. Только там – боль, разочарование, страх одиночества будут давить еще с большей силой.

Я убежден, что крепкие партнерские отношения могут быть созданы в любых условиях. А то, что «мы разные, не слышим друг друга, он не хочет меняться, она ничего не делает для меня» и прочее – все это будет преследовать нас в каждых новых отношениях, пока мы не разберемся почему это происходит и что нам нужно изменить в себе, а в чем нужно быть готовой(ым) просто принимать партнера каким он есть.

Друзья, любите и дорожите друг другом. На самом деле это самое ценное, что у вас есть. И если сегодня не получается, нет взаимопонимания, все сложно – не спешите разрушать и уходить. Все равно вы будете пытаться отстроить все заново. Но во второй раз сделать это будет на порядок сложнее.

Источник: Хочу